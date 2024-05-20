3D 结构光 + LED 小屏：小米人脸识别智能门锁 X 京东 1699 元 5.6 折新低

小米于 2021 年 10 月份推出了一款高端旗舰智能门锁 —— 小米人脸识别智能门锁 X，定价 3299 元，首发 2999 元，采用人脸 3D 结构光精准识别，刷脸即开，关门自动上锁，拥有 1.39 英寸 AMOLED 屏幕，感应门铃可视对讲。

京东 618 大促期间，今晚 20 点，活动价为 1699 元：

前 5 名 0 元购，6-20 名享半价，21-100 名返 100 元红包。

支持白条 3 期免息，下单赠送 NFC 门卡，免费送装拆旧。

IT之家了解到，这款智能锁配备直插式 C 级锁芯贯穿锁体，安全防爆拆，拥有 8 种开锁方式，可搭配具有蓝牙网关的设备控制，且支持米家与 HomeKit 平台。

除了主打的 3D 结构光人脸识别解锁外，这款门锁还支持指纹解锁、密码解锁、NFC 解锁等共高达 8 种开锁方式。

据悉，它采用了 6250 毫安电池，续航可达 4-6 月，初次免费安装，3 年保修，保修期内免费移机一次。

此文，这款锁最多可录入 50 位用户人脸信息，覆盖身高范围 1.3-2m，老人儿童均可。

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