小米 Redmi Turbo 3 手机全系降价 100 元，已购用户保价

IT之家 5 月 20 日消息，小米今日宣布 Redmi Turbo 3 手机全系降价 100 元，今晚 8 点开售。通过官方渠道购买该机的用户可申请 100 元价差补贴。
IT之家附优惠后售价：
12GB+256GB 版本 1899 元
12GB+512GB 版本 2199 元
16GB+512GB 版本 2399 元
16GB+1TB 版本 2699 元
Redmi Turbo 3 手机于 4 月 15 日开售，提供墨晶、青刃、冰钛三款配色以及哈利・波特版，正面配备 6.67 英寸华星柔性 OLED 直屏，支持 2712×1220 分辨率、500nit 典型亮度、1000nit 全屏激发亮度、2400nit 局部激发亮度、120Hz 刷新率、1920Hz 高频 PWM 调光等。
这款手机搭载骁龙 8s Gen 3 处理器 + LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，AIGC 功能大规模落地新机，包括 AI 写真，AI 消除，AI 扩图等。此外，Redmi Turbo 3 配备 5000mAh 电池，支持 90W 有线快充。
影像方面，Redmi Turbo 3 采用旋风涡轮组、环形双闪，前置 20MP 的豪威 OV20B 传感器，后置 50MP 索尼 LYT-600 主摄（OIS）+ 8MP 超广角（索尼 IMX355），支持 AI 人像算法、闪电快拍，支持 14 款胶片相机。
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