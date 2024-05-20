消息称华为鸿蒙 HarmonyOS NEXT 系统内部排期 9 月，全场景新品将至

IT之家 5 月 20 日消息，博主 @数码闲聊站 爆料，华为鸿蒙 HarmonyOS NEXT 内部排期在 9 月，下半年还将带来全场景新品，包括：直板旗舰、折叠旗舰、中端机、平板、手表等。

该博主于 4 月 29 日发帖表示，现阶段的鸿蒙 NEXT，各种常用 App 都在积极适配，不过部分功能还没开发完成，会提示鸿蒙系统暂不支持，新版本流畅度基本追平现在的鸿蒙 HarmonyOS 4.0 版本。

IT之家此前报道，今年的华为开发者大会 HDC2024 将于 2024 年 6 月 21 日-23 日举行，届时开启 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版 Beta 测试。

目前已有超过 4000 个应用加入鸿蒙生态。华为对鸿蒙生态的目标十分明确，计划在 2024 年打造 5000 个“纯血”鸿蒙原生应用，最终实现 50 万个原生应用的宏伟目标。今年四季度，面向消费者的 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版商用版本也将正式发布。

华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东在 5 月 15 日的华为夏季全场景新品发布会上表示，鸿蒙生态设备数量超 8 亿台，鸿蒙品牌知名度 88%。

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