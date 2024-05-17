首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 鸿蒙之家>鸿蒙新闻

海底捞、哪吒汽车、中通快递等 30 多款应用启动华为鸿蒙原生应用开发

2024/5/17 20:37:15 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：
感谢IT之家网友 朱丶工作室软媒用户1174711汝涼Ruler咖啡不jia糖蒹葭_西窗旧事软媒新友2241264肖战割割华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 5 月 17 日消息，今日（5 月 17 日），由华为主办、上海市中小企业发展服务中心、上海市工业经济联合会、上海市互联网协会支持的“千帆竞发启航 共筑鸿蒙生态 ——HDD 上海站・鸿蒙原生应用专场”在上海浦东举办。

IT之家注意到，本次有上海企业的 30 多款应用现场官宣启动鸿蒙原生应用开发，包括：随申行、上海国拍、太平洋保险、IM 智己、金斗云智投、哪吒汽车、中通快递、海底捞、掌上有色、看看生活、高顿、成语大词典、古代汉语词典、富国富钱包、友邦、药房网商城、问卷网、睿远基金、一个木函、i 人事、桩到家、欧琳智控、励销云、CCMTV 临床频道、Fit 健身、拍拍贷、护理助手、堆糖等官宣加入鸿蒙生态。

据悉，目前已有超过 4000 个应用加入鸿蒙生态。华为对鸿蒙生态的目标十分明确，计划在 2024 年打造 5000 个“纯血”鸿蒙原生应用，最终实现 50 万个原生应用的宏伟目标。今年四季度，面向消费者的 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版商用版本也将正式发布。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：鸿蒙HarmonyOS华为

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用