海底捞、哪吒汽车、中通快递等 30 多款应用启动华为鸿蒙原生应用开发

IT之家 5 月 17 日消息，今日（5 月 17 日），由华为主办、上海市中小企业发展服务中心、上海市工业经济联合会、上海市互联网协会支持的“千帆竞发启航 共筑鸿蒙生态 ——HDD 上海站・鸿蒙原生应用专场”在上海浦东举办。

IT之家注意到，本次有上海企业的 30 多款应用现场官宣启动鸿蒙原生应用开发，包括：随申行、上海国拍、太平洋保险、IM 智己、金斗云智投、哪吒汽车、中通快递、海底捞、掌上有色、看看生活、高顿、成语大词典、古代汉语词典、富国富钱包、友邦、药房网商城、问卷网、睿远基金、一个木函、i 人事、桩到家、欧琳智控、励销云、CCMTV 临床频道、Fit 健身、拍拍贷、护理助手、堆糖等官宣加入鸿蒙生态。

据悉，目前已有超过 4000 个应用加入鸿蒙生态。华为对鸿蒙生态的目标十分明确，计划在 2024 年打造 5000 个“纯血”鸿蒙原生应用，最终实现 50 万个原生应用的宏伟目标。今年四季度，面向消费者的 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版商用版本也将正式发布。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。