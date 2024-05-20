八位堂猎户座 Xbox 追光版手柄开启预售：RGB 灯效、纽扣扳机马达，首发价 179 元

IT之家 5 月 20 日消息，八位堂今日官宣，旗下猎户座 Xbox 追光版于今日开启预售，5 月 28 日正式开售。日常价 199 元，首发价 179 元。

据介绍，八位堂猎户座 Xbox 追光版，提供星环灰、彗光绿、风火橙三种外观配色，机身，按键，摇杆，字符，背部采用了 4 种颜色的撞色效果。

新手柄采用了“风火轮”RGB 灯环设计，拥有 12 颗高亮 LED 灯珠，支持 16 万色 RGB 灯效，官方为手柄内置了风火轮模式、追光模式、彩虹环模式等灯效模式。

八位堂猎户座 Xbox 追光版搭载双霍尔和全新轻触按键，升级纽扣扳机马达，支持扳机震动和非对称握把震动。霍尔摇杆升级防磨金属圈和顺滑环，使用耐磨性更高的 PA66。

IT之家查询获悉，猎户座追光版已通过 Xbox 授权，平台兼容 Xbox Series X / S，Xbox One，Windows10/11，同时配备 3.5mm 耳机接孔，可实现 Xbox 全功能，支持即插即用。

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