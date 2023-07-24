微软 Xbox 极光紫手柄返场，售 499 元

IT之家 7 月 24 日消息，微软最早于今年 2 月发布 Xbox“极光紫”配色手柄，很快便结束售卖，很多错过开售的用户只能去第三方购买。

7 月 24 日，微软宣布 Xbox 极光紫手柄返场，现已在微软官方商城开放购买，售价仍为 499 元。

图源微软官方商城公众号（下同）

IT之家此前报道，该手柄连接到 XSX|S 主机可获得专属动态背景，兼容 Xbox Series X / S 和 Xbox One 主机、Windows 10 及以上的操作系统，当然也可以在 Steam 平台、腾讯 START 云游戏平台使用。

微软表示，Xbox 无线控制器采用现代化设计，采用雕刻的表面和精致的几何图，有助于提高游戏过程的舒适度；利用纹理握把和混合式方向键，可以更令玩家保持专注。玩家可通过专用的“分享”按钮撷取和分享内容。

Xbox 手柄内置 Xbox 无线和 Bluetooth 技术，可在主机、电脑、移动电话和平板电脑上使用无线控制器进行游戏。3.5mm 的立体声耳机插孔可让用户使用任何兼容的耳机。

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