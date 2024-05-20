《GTA6》2025 年秋季发售，Take-Two CEO 对游戏品质信心满满

IT之家 5 月 20 日消息，Take-Two 公司 CEO Strauss Zelnick 近日对即将发售的《GTA 6》发布窗口表达了信心。在该公司 2024 年第四季度财报电话会议上，Take-Two 确认《GTA 6》将于 2025 年秋季发售。Strauss 在随后的问答环节中提到，Rockstar Games 力求提供“ 无与伦比的娱乐体验 ”。

“我们非常自信 Rockstar Games 将交付一款无与伦比的娱乐体验，我们对该作品的商业影响力预期也在持续增加，” Take-Two CEO Strauss Zelnick 表示。

此前有报道称 《GTA 6》 原定于更早发售，但最终一些原因导致了延期发售。IT之家注意到，Zelnick 在接受 CNBC 采访时表示，R 星是一家追求完美的公司，R 星内部正在尽力确保《GTA6》届时将会完美，对 R 星在 2025 年秋季发售《GTA6》充满信心。此外，《GTA6》将会带来一种全新的体验。值得注意的是，Strauss 在多次媒体采访中都表达了类似的观点。

推迟发售的决定可能是为了让 Rockstar 修复游戏中的漏洞，这也让 CEO 对这一决定感到 “ 非常自信 ”。对于推出下一款《GTA》作品，开发商们追求 “ 完美 ” 并不令人意外。这种态度只会进一步提升兴奋的游戏社区的兴趣。

Rockstar 目前尚未确定《GTA 6》的确切发售日期。

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