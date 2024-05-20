小岛秀夫：《死亡搁浅 2》进入“调整阶段”，已完成配音和拍摄等环节

IT之家 5 月 20 日消息，小岛秀夫上周末在最近一期的 NHK 广播节目中谈到了《死亡搁浅 2》的最新进度：演员们的拍摄（动作捕捉）和录制（配音）工作已经完成。

小岛秀夫表示，该作现在将进入“调整阶段”，在此期间团队将改进场景之间的过渡和控制，并提高游戏的整体清晰度和娱乐价值。未来的一年左右时间内，团队将研究游戏的关联性，并着手调整易懂性和操作感。

小岛秀夫还对《死亡搁浅 2》此前发布的预告片发表了看法。他表示，制作团队努力展示了本作的整体外观、主题和游戏性，同时也展示了新作继承前作的地方、与前作的不同之处以及角色之间的联系。

据IT之家此前报道，上述预告片于 2 月 1 日公布，官方确认游戏将于 2025 年发售，登陆 PlayStation5 平台。

下面是《死亡搁浅 2： On The Beach》的角色海报：船长确定由《疯狂的麦克斯》系列传奇导演乔治・米勒提供面部数据，而小人偶则由《勇往直前》电影导演法提赫・阿金提供面部数据，与前作吉尔莫・德尔・托罗的出演方式一致。

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