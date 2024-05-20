iQOO Neo9S Pro 手机发布：搭载天玑 9300+，限时优惠价 2699 元起

IT之家 5 月 20 日消息，今晚 iQOO 发布了 iQOO Neo9S Pro 新机，搭载天玑 9300 + 处理器、自研电竞芯片 Q1，618 限时优惠价 2699 元起。

iQOO Neo9S Pro 提供全新星曜白配色，采用旗舰同款缎面 AG 玻璃工艺、“银腰”中框设计、7.99mm 轻薄机身。

iQOO Neo9S Pro 搭载旗舰同款天玑 9300 + 旗舰芯，具有 3.4GHz 安卓最高主频。此外，该机还搭载自研电竞芯片 Q1，支持 1.5K PC 级游戏超分以及新一代低时延超帧，支持 37 款游戏超分、137 款游戏超帧。

该机号称搭载“蓝厂旗舰同款影像”，包括同款 5000 万像素 IMX920 传感器、同款 5000 万像素超广角、同款影像算法等。

iQOO Neo9S Pro 采用 6.78 英寸 1.5K144Hz 8T LTPO 直屏，支持 2160Hz PWM 全高频调光，最高 16GB LPDDR5X 内存 + 1TB UFS 4.0 闪存。内置 5160mAh 电池，支持 120W 闪充。

其它方面，新机搭载 6K 天幕 VC 液冷散热系统、360° 全向天线设计、X 轴马达，支持红外、 NFC。

iQOO Neo9S Pro 今晚 20:00 正式开售，IT之家附 618 限时优惠售价如下：

12+256GB 优惠价 2699 元

12+512GB 优惠价 2999 元

16+512GB 优惠价 3299 元

16GB+1TB 优惠价 3699 元

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