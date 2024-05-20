大众汽车回应战略调整传闻：始终坚持电动化战略，灵活推进动力系统布局

IT之家 5 月 20 日消息，据每日经济新闻报道，大众汽车品牌方面相关人士今日告诉记者：大众汽车没有放弃全面电动化，（全力发展纯电车型的战略已不存在）是不对的。

大众汽车表示，“我们在推出满足不同消费者需求的车型同时，正全速推进电动化进程。我们始终坚持电动化战略。然而，在转型过程中，由于世界各地市场发展步伐有所差异，我们必须要灵活地推进动力系统布局。”

IT之家附前情提要：

彭博社等外媒近期报道称，大众集团全力发展全电动汽车的战略“已不复存在”。随着市场对于纯电动车型的需求放缓，大众汽车品牌或将生产、销售更多插电式混合动力车型，原因是电动汽车市场增速放缓。

有关报道援引大众品牌新任负责人托马斯・谢弗 (Thomas Schaefer) 称：“客户现在想要插电式混合动力汽车，包括中国和美国在内。” 此外，大众汽车最近还放弃了在德国建设价值 20 亿欧元（IT之家备注：当前约 157 亿元人民币）的电动汽车工厂的计划，并停止为其电池子公司寻找外部投资者。不过，大众汽车仍计划在西班牙和加拿大建造大型电池工厂。

乘联会不久之前公布了 4 月厂商零售销量排行榜，从总榜来看，一汽、上汽“南北大众”双双跻身 TOP 10，但单独看新能源厂商的话，TOP 10 排行中就没有上汽大众、一汽-大众的身影了。

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