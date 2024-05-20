假冒员工证件上架 eBay，苹果元老级员工亲自打假

IT之家 5 月 20 日消息，近日一份发布在 eBay 上的拍品引起了苹果粉丝的注意，据称是编号为 10 的早期苹果员工证件以及苹果初代园区的手绘地图。乍一看令人信服，但细心的网友很快发现了疑点。最终，一位最有发言权的人站出来揭穿了这一骗局。

这名人士正是苹果公司任职时间最长的员工克里斯・埃斯皮诺萨 (Chris Espinosa)，他是苹果“8 号员工”。埃斯皮诺萨 14 岁时就加入了苹果，担任 BASIC 程序员，此后仅有过短暂的离职经历。他明确表示，该证件和地图都是伪造的。

对于地图的真伪，埃斯皮诺萨拥有绝对的发言权，因为据称该地图出自他之手。但他否认了这一点，并指出自己一直使用特定类型的笔记本来进行绘制，而拍品中的地图纸张明显不是那种材质。

除此之外，埃斯皮诺萨还列举了伪造证件的四个疑点：

照片中的不是 Sherry Livingston；

这不是用带闪光灯的宝丽来相机拍的；

层压的尺寸完全不对；

字体为电脑字体，而非 IBM Selectric Orator 打字机滚球所打的字体。

尽管疑点重重，卖家仍坚持声称物品是真实的，甚至拿出一张据称来自德国红十字会的购买收据。该收据也漏洞百出，德国网友指出了收据上的错误，坐实了其伪造的嫌疑。

在被彻底拆穿后，卖家慌乱了阵脚，又编造了一个从别处购得该拍品的离奇故事。可惜真相曝光之时，拍卖已经结束，有人花了 946 美元（IT之家备注：当前约 6840 元人民币）买下了这个赝品。不过，由于 eBay 已经下架了该拍品，买家应该可以获得退款。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。