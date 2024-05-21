Jolla 推出 MIND² AI 硬件：路由器 + 大模型，售 489 欧元

IT之家 5 月 21 日消息，Jolla 在 MWC2024 中展示了一款名为 MIND² 的 AI 智能助理硬件，这款硬件可以理解为是一款“路由器式的迷你主机” + 网页端的 AI 助理，用户可以在连接到相关 Wi-Fi 后与 AI 进行语音对话。

该公司在今天的发布会中正式推出了这款硬件，号称是一款“隐私优先的 AI 终端，能够作为个人助理、私人服务器和通信中心”，售 489 欧元（IT之家备注：当前约 3844 元人民币）。

据悉，这款 AI 硬件目前依然处于“早期阶段”，由 AI 平台 Venho.A 提供支持，目前未知相关模型是否为本地运行，IT之家整理硬件规格信息如下：

操作系统：旗鱼核心

CPU：RK3588

NPU：6TOPS

RAM：16GB

存储空间：128GB eMMC，支持通过 NVMe M.2 扩展

连接性：蓝牙 5.2、WiFi6

接口：USB-A、USB-C、RJ45 千兆接口（具体数量未知）

尺寸：117 x 82 x 28mm

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