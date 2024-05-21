P 社宣布旗下“模拟人生”游戏《Life by You》无限期推迟发售

IT之家 5 月 21 日消息，开发商 Paradox Tectonic 旗下开放世界生活模拟游戏《Life by You》原定将于 6 月 5 日以抢先体验形式登陆 Steam、Epic 平台，售 40 美元（IT 之家备注：当前约 289 元人民币）。

不过 Paradox 副首席执行官 Mattias Lilja 近日宣布，本作将“无限期”延迟发售（官方没有公布新的发售时间）：

经过深思熟虑，我们很遗憾地宣布我们决定撤回《Life by You》早期测试版本，这并非一项容易的决定，特别是因为我们理解许多玩家对本作的期待感。

IT之家获悉，《Life by You》原本应当在 2023 年 9 月发售，不过此后游戏跳票至 2024 年 3 月，之后延期至 2024 年 6 月，而如今 P 社又一次延期了这款游戏。

IT之家附游戏官方介绍：

你们创建的小人、兴建的城镇、讲述的故事…… 通通由你们完全掌控。对了，还有各色模组！《Life by You》将以抢先体验模式推出。我们期待与你们，也就是广大玩家直接合作，敲定想法和内容以优先在游戏中开发，并一步步实现完整游戏的发布。此外，我们还将为你们带来各种创作者工具，让你们随心所欲设计生活，或者彻底打破生活本身的各种规则 —— 有了天马行空的想象力，生活就将更精彩！《Life by You》是一款开放世界生活模拟游戏，模组定制度数一数二。你们将在其中打造出怎样的角色和故事，挥洒出怎样的创意呢？我们拭目以待！