P 社和 Double Eleven 分道扬镳，《监狱建筑师 2》游戏由 Kokku 接管开发

IT之家 5 月 14 日消息，《监狱建筑师 2》游戏日前跳票至 9 月 3 日发行，而最新消息再次让这款游戏的前途充满问号和不确信。

发行商 P 社（Paradox Interactive） 近日发布公告，宣布变更《监狱建筑师 2》游戏开发商，从这款游戏的长期特许开发商 Double Eleven 切换到巴西工作室 Kokku。

P 社表示：“在共事 9 年之后，Double Eleven 将离开《监狱建筑师》。Double Eleven 从游戏机移植版开始就与我们在一起，领导了游戏在所有平台上的开发，并在过去几年中一直致力于《监狱建筑师 2》的开发”

至于中止合同原因，P 社在新闻稿中表示：“随着续作在所有平台上通过认证，合同已经履行完毕。然而，我们无法找到一个适合双方发展的商业协议，因此双方同意分道扬镳。”

IT之家注：在原开发商 Introversion Software 于 2019 年将 IP 和游戏版权出售给 Paradox Interactive 之后，Double Eleven 全面接管了《监狱建筑师》的开发工作。

该公司也从一开始就是续作的首席开发商，而 Kokku 则从去年秋天开始帮助该游戏做发行准备。

根据 Double Eleven 游戏总监 Gaz 在 Reddit 上发表的另一篇文章，Kokku 已于 2024 年 1 月完全接管了续作的开发工作。

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