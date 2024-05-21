上市半年立减千元：OPPO Find X7 Ultra 手机 12G 版 4871 元 24 期免息

OPPO Find X7 Ultra 手机开售于今年 1 月 8 日，12GB + 256GB 首发价 5999 元，16GB + 256GB 首发价 6499 元，16GB + 512GB 首发价 6999 元。

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OPPO Find X7 Ultra 最大的亮点是全球首发双潜望四主摄，还首发索尼光喻 LYT-900 一英寸大底主摄。

这款光喻 LYT-900 的尺寸来到了一英寸，拥有 5000 万像素、1.6μm 像素尺寸，号称 11 倍动态范围和 25% 极限感光能力提升。

此外，该机配有 5000 万像素大底超广角（索尼 LYT-600），支持全像素相位对焦；以及 5000 万超光感潜望长焦（65mm，索尼 IMX890，悬浮棱镜防抖）+ 5000 万特写潜望长焦（135mm，索尼 IMX858）。

OPPO Find X7 Ultra 同样升级专业哈苏人像，以及新一代超光影图像引擎，号称“安卓首发”瞬时双帧技术，快门响应速度提升 4 倍，且行业首发 HDR 预览。

屏幕方面，OPPO Find X7 Ultra 手机搭载新一代 2K 钻石屏，拥有 4500nit 峰值亮度、1-120Hz 智能动态刷新率、ProXDR 显示、杜比视界等。

该机搭载高通骁龙 8 Gen 3 处理器和自研潮汐架构；拥有 602mm³ 仿生超振感马达；支持 IP68 级防尘抗水、100W 超级快充、50W 无线闪充以及超级低频天线技术，手持信号增强等技术。

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