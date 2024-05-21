8 核 N305 处理器：极空间 Z4 Pro NAS 性能版 3199 元新低（赠延长保）

极空间 Z4 Pro NAS 性能版发布于 23 年 10 月，“珍珠白”配色款上架于今年 1 月，搭载 8 核 N305 处理器，日常售价为 3999 元。

京东 618 大促期间，活动价 3299 元，Plus 会员叠加 100 元补贴券（商品详情页可领），到手价为 3199 元：

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据悉，极空间 Z4 Pro NAS 相比上一代内部架构有所升级，进一步减少风噪，搭载双风扇散热；机身为航空铝材质，配备全新设计的磁吸前盖。

IT之家注意到，极空间 Z4 Pro NAS 性能版搭载了 8 核 3.8GHz N305 处理器，核显 32EU 规格，内存标配 16GB DDR5，并配备 32GB eMMC 闪存。

此外，极空间 Z4 Pro NAS 支持 4 个机械硬盘和 2 两个 M.2 SSD，还配有扩展用的 eSATA 接口，搭载 2 个 2.5G 网口，3 个 USB 接口，视频输出接口为 HDMI 2.0。

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