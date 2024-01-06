威联通 TBS-h574TX 全闪存 NAS 上架：13 代 i5 / 5 SSD 插槽，13880 元

IT之家 1 月 6 日消息，威联通科技上月发布了雷电 4 全快闪 NASbook TBS-h574TX，专为影音创作者设计，搭载 13 代酷睿，内建 5 个 E1.S/ M.2 PCIe NVMe SSD 插槽，支持热插拔。现在，这款全闪存已经上架，i3 款售价 11680 元，i5 款售价 13880 元。

IT之家整理威联通 TBS-h574TX 全闪存 NAS 介绍如下：

TBS-h574TX 提供 5 个 E1.S/ M.2 PCIe NVMe SSD 插槽 (内置转接卡)，可弹性安装 M.2 SSD 或 E1.S SSD，支持 M .2 SSD 热插拔。

TBS-h574TX 搭载第 13 代酷睿 PE 系列处理器，最高可选 12 核心型号；双雷电 4 接口可直连 Mac / PC 工作站进行高速 4K 影音剪辑与数据传输；内建 2.5GbE 与 10GbE 网口，可增加更多连线装置满足团队协作；配备 2 个 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 接口，可快速汇入大量影片素材；搭载 1 个 4K HDMI 输出接口，制片团队能在拍摄后，可将 NASbook 中的影片播放至大屏幕观看。

TBS-h574TX 内置 QuTS hero 系统，采用高可靠 ZFS 系统，支持自我修复能力 (Self-healing) ，可自动检查并修复 RAW 档中的损坏数据；ZIL 断电保护机制让 NASbook 意外断电后再重新复电时，继续完成未写入的数据，确保写入中的资料免于损坏；独家 QSAL 专利演算法更可防止 SSD RAID 中有多颗 SSD 同时损坏。

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