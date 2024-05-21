伸缩轨道 + 免费安装：小米米家智能窗帘 439 元百亿补贴（上市 599 元）

小米米家智能窗帘伸缩轨道版（1.75-3 米轨道长度）上架于 2023 年 9 月 18 日，预售价为 599 元。

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相比此前的米家智能窗帘产品，该窗帘最大的特征便是配备了一体式的伸缩轨道，官方宣称可在指定范围内自由调节长度，且“拉开即用”，从而无需进行单独测量。

此外，米家智能窗帘伸缩轨道版支持多种智能开合方式，可通过连接小爱同学、米家 App、定时开合、无线遥控器等多种方式控制。同时，若家中安装了多处智能窗帘，通过 MIUI Home 智能家庭屏也可对每个窗帘进行独立控制。当然了，它也可以像普通窗帘一样手动开合。

该窗帘内置了三挡调速电机，可选择快、中、慢三种开和速度，而在开合过程中也支持平滑调速。其电机采用永磁直流电机，号称噪声＜30dB，马达额定扭矩 1.2N・m。

该窗帘还可配合其他智能设备联动，官方表示若同时拥有该窗帘和小米智能门锁，可以设定“回家模式”：开门锁后自动开关窗帘；或者“唤醒模式”“睡眠模式”：联动小爱触屏音箱或小米吸顶灯，可实现清晨窗帘开启后音乐响起、晚间关闭窗帘后灯光缓灭等功能。

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