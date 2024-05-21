三星电子高层换将：全永贤接替庆桂显出任 DS（设备解决方案）部负责人

IT之家 5 月 21 日消息，三星电子今日宣布由全永贤（Jun Young Hyun）接替庆桂显（Kyung Kyehyun）的 DS（设备解决方案）部负责人职务。

庆桂显则将接手全永贤调岗后留下的三星电子未来业务规划部负责人职务，并继续担任三星电子综合技术院（SAIT）总裁，专注于为三星电子寻找新的增长机会。

全永贤于 2000 年加入三星电子存储部门，从事 DRAM 内存和 NAND 闪存的开发和战略营销工作。

他于 2014 年成为三星电子存储业务负责人，2017 年成为三星 SDI 的 CEO。全永贤 2024 年初就任未来业务规划部负责人，仅半年后就再度更换岗位。

三星电子表示：“作为将三星电子的存储半导体和电池业务发展到全球最高水平的关键人物，我们期待他（全永贤）凭借丰富的管理知识克服半导体危机。”

根据四月末公布的一季度财报，三星电子的芯片业务在连续 5 个季度的亏损后终于扭亏为盈：

三星电子这部分业务上季度实现 23.1 万亿韩元（IT之家备注：当前约 1231.23 亿元人民币）销售额和 1.91 万亿韩元（当前约 101.8 亿元人民币）营业利润。

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