京东一加 12、Ace 3/3V 三款手机开启 618 活动，至高优惠 800 元

IT之家 5 月 21 日消息，据一加官方新闻稿，一加即日起联合京东开启“618 燃价到底，全网补贴 5 亿元”活动，主要针对一加 12 / Ace 3 / Ace 3V 三款手机进行优惠。

一加 12 至高优惠 800 元（点此购买）

12GB RAM + 256GB 存储空间：3999 元

16GB RAM + 512GB 存储空间：4199 元

16GB RAM + 1TB 存储空间：4699 元

24GB RAM + 1TB 存储空间：5199 元

参考IT之家开箱上手，该机提供留白、苍绿、岩黑三款配色，分别采用全新一代陶瓷玻璃工艺、行业首发的叠翠玻璃工艺、全新一代丝绸玻璃工艺。

▲ 图源 IT之家开箱：一加 12 手机

规格方面，该机搭载高通骁龙 8 Gen 3 处理器，LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，最高 24GB + 1TB 存储，配有新一代异步内存技术，号称 24GB 版能够持久保活 48 个应用。

一加 Ace 3 至高优惠 400 元（点此购买）

12GB RAM + 256GB 存储空间：2199 元

16GB RAM + 512GB 存储空间：2599 元

16GB RAM + 1TB 存储空间：3049 元

参考IT之家先前介绍，该机可选鸣沙金、星辰黑与月海蓝三种配色，采用了旗舰级金属中框和全新玻璃工艺，金属中框采用 3D 弧线曲面中框、单晶钻石刀精削，手感更流畅、过渡更自然，采用腕表级的布轮抛光工艺让质感更细腻。

▲ 图源 IT之家开箱：一加 Ace 3 手机

规格方面，一加 Ace3 搭载了骁龙 8 Gen 2 处理器，同时配备了满血版 LPDDR5X，12GB 起步至高 16GB 内存，UFS 4.0，提供 256GB / 512GB / 1TB 三个存储档位。

一加 Ace 3V 至高优惠 300 元（点此购买）

12GB RAM + 256GB 存储空间：1699 元

12GB RAM + 512GB 存储空间：1999 元

16GB RAM + 512GB 存储空间：2299 元

参考IT之家评测室信息，该机整机延续了上代机型简洁硬朗的设计，不过在摄像头 Deco 部分，采用了全新的设计，双摄模组和环闪纵向排列在机身顶部的铝合金材质底座上，配合不锈钢镜头保护圈与高亮的 CNC 边缘，精致且坚固。

▲ 图源 IT之家开箱：一加 Ace 3V 手机

规格方面，一加 Ace 3V 全球首发搭载骁龙 7+ Gen 3 处理器，搭配 LPDDR5X + UFS 4.0 内存组合。

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