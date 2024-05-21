佳能推出高尔夫运动跨界产品 PowerShot GOLF 激光测距仪相机

IT之家 5 月 21 日消息，佳能发布了一款富有创意性的跨界新品 —— PowerShot GOLF 激光测距仪相机。

据介绍，这款激光测距仪相机融合了望远镜技术和紧凑型数码相机的优势，采用激光测距技术，不同于市面上 GPS 测距产品，它的测距精度高，且带有拍摄功能。

PowerShot GOLF 采用一体化紧凑结构设计，重量约 151g，适合需要激光测距的用户以及高尔夫球爱好者。高尔夫运动中使用测距仪可以提高距离判断的准确性、支持战术决策、提升比赛效率、了解条件复杂的场地以及增强球员的心理稳定性。

PowerShot GOLF 激光测距仪相机配备约 1100 万像素传感器，测量距离为约 7-800 码（IT之家注：约 6.4-732 米），其内置 35mm 等效焦距约为 410mm 的镜头，同时还可以使用 2 倍数码变焦，将焦距拓展至约 820mm，即使在远距离的情况下也能捕捉到旗杆。

同时，PowerShot GOLF 激光测距仪相机还是一款具有拍照及视频记录功能的激光测距仪，不仅可以记录 JPEG 格式的照片及 MP4 格式的视频，还可以帮助球手测距记录，帮助球手不断提升每一杆的发挥。

在操作性方面，PowerShot GOLF 激光测距仪相机采用电子取景器和简易界面，方便用户快速上手操作。

PowerShot GOLF 激光测距仪相机具备坡度补偿功能，不仅能测出距设定目标的直线距离，还能根据球道坡度测量球应飞出的距离。此外，在完成测距或连续测距时，测距仪会发生振动，实时进行提醒，并且其还具备旗杆锁定功能、连续测距功能、光学防抖功能等。

考虑到户外环境使用，PowerShot GOLF 激光测距仪相机支持相当于 IPX4 的防水滴性能。

值得一提的是，PowerShot GOLF 激光测距仪相机由于能够记录写入测量距离的照片和视频，在打完球后便能进行回放、回顾。通过拍摄开球、第二杆球、推球以及在果岭附近打出滚地球时的画面等，帮助用户提高球技。不止于此，PowerShot GOLF 激光测距仪相机还具备视频记录备忘信息等，能在回顾打球过程时发挥作用。

佳能 PowerShot GOLF 激光测距仪相机将于 7 月发售，暂未公布定价。

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