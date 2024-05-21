《英雄联盟》免费改名活动上线，召唤师 ID 系统升级完成

IT之家 5 月 21 日消息，《英雄联盟》官方发布公告，为了给各位召唤师更好的游戏体验，官方于 2023 年 12 月开启了对英雄联盟召唤师 ID 系统的全面升级。截至 5 月 20 日公告发出，召唤师 ID 系统已完成全部升级规划。

目前所有召唤师 ID 格式已经从原【召唤师 ID】变更为【召唤师 ID】#【数字 ID】的形式。举例：皮城警备大区“召唤师小明”，升级后变成“召唤师小明#16604”，如下图所示。

召唤师 ID 系统升级的主要愿景之一：召唤师们都能使用上自己心怡的游戏 ID。如之前预告，在全部大区完成升级后，将限时开始每名召唤师一次的免费改名活动（点此改名）。

有效时间：2024 年 5 月 21 日 11:00 - 2024 年 5 月 31 日 23:59

IT之家附官方详细说明：

1、单个 QQ 在多个大区角色，均可免费修改一次。

2、修改昵称后，昵称编号#后面数字，系统会再次随机分配。

3、如参与玩家过多，网页提示系统繁忙，可在稍后尝试。

4、修改成功后，可重新登录客户端查看。

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