动视《使命召唤：现代战争 3》与 《机动战士高达》联动，第四赛季将推出三款游戏皮肤

IT之家 5 月 21 日消息，《使命召唤》官宣《使命召唤：现代战争 3》第四赛季将与机动战士高达展开联动，联动皮肤现已公布，包括 RX-78-2、MS-06S 扎古 II 和 XVX-016 风灵高达。IT之家注意到，动视还宣布新赛季将会举办特殊的高达主题活动。

“机动战士–RX-78-2 高达”捆绑包包含“RX-78-2 高达”皮肤、三张蓝图（其中两张带有“高达追踪者”和“机动战士故障”死亡效果），名片、徽章、两个加载壁纸、两个武器贴纸、两个武器饰物、大贴花和“Newtype Finisher”终结技。

“机动战士–MS-06S 扎古 II”捆绑包包含“MS-06S 扎古 II”皮肤、三张蓝图（带有“扎古追踪者”和“机动战士故障”死亡效果）、一张名片、徽章、两个加载壁纸、两个武器贴纸、武器饰物、一个大贴花和“灼热斩”终结技。

“机动战士–XVX-016 风灵高达”捆绑包包含“XVX-016 风灵高达”操作员皮肤、三张蓝图（其中两张带有“空中追踪者”和“机动战士故障”死亡效果）、一个召唤卡片、徽章、三个武器饰物、两个大贴花、三个武器贴纸和三个加载壁纸。

值得一提的是，除现代战争 3 之外，使命召唤还将在战区及战区手游中推出相关联动内容，具体内容将于 6 月 2 日~9 月 4 日上架。

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