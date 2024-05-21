首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 科学探索>科技前沿

巴南高铁正式进入运行试验阶段，南充至巴中耗时进一步缩短

2024/5/21 15:28:38 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 同学 的线索投递！

IT之家 5 月 21 日消息，国铁集团今日宣布，新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段（简称巴南高铁）联调联试圆满结束，今日起正式进入运行试验阶段。

此次运行试验的目的是通过故障模拟、应急救援演练、列车运行图参数测试和按图行车试验等项目，检验高铁线路各系统在正常和非正常情况下运输组织的适应性，验证行车组织方式能否满足运营要求。

公开资料显示，巴南高铁线路起自新建巴中东站向西经巴中市经开区、巴州区、恩阳区，南充市仪陇县、南部县、蓬安县、顺庆区，接入南充北站，线路全长约 148 公里，正线设计时速 250 公里。

该区段共设车站 6 座，其中南充北站为接轨站，蓬安西站、仪陇站、马鞍站、巴中西站、巴中东站为新建中间站。

据官方介绍，巴南高铁是西南（川渝）地区与陇东、陕西、华北等中北部地区客运新通道的重要组成部分，项目的建设对完善成渝地区城际铁路网、加快沿线旅游资源开发、促进沿线地区经济快速发展具有重要意义。

IT之家提醒，巴南高铁已实行封闭隔离管理，任何未经许可进入线路、侵入限界的行为均是违法行为，铁路公安机关将依法严肃查处。同时，试验期间列车高速运行，沿线群众切勿围观、逗留，切勿在线路附近放飞无人机、风筝等空飘物体，严禁做出任何危害铁路运输安全的行为。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：南充高铁

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用