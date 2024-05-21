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首页 > 科学探索>科技前沿

我国华龙一号海外首台核电机组通过巴基斯坦最终验收

2024/5/21 17:37:30 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 21 日消息，中国核工业化集团官宣，中国出口海外的首台华龙一号核电机组 —— 巴基斯坦卡拉奇核电 2 号（K-2）机组达到最终验收条件，中巴双方代表共同签署最终验收证书。

至此，我国自主三代核电技术华龙一号出口海外的首台机组圆满收官，为中巴两国核能合作注入新动力，为共建“一带一路”增添新成果。

图源中核集团

▲ 图源中核集团

IT之家注：该项目于 2015 年 8 月开工建设，2021 年 5 月 20 日正式进入商业运行，创造了国际三代核电海外首堆最短工期纪录和最佳建设业绩，在第二届“一带一路”能源部长会议上荣获能源国际合作最佳实践案例，是巴基斯坦第一台在投入商运后就实现连续运行 100 天的核电机组。

去年 2 月，巴基斯坦举办卡拉奇核电站 3 号机组（K-3）落成仪式，我国自主三代核电华龙一号出口巴基斯坦 2 台百万千瓦机组在建成投产后正式交付巴基斯坦。

卡拉奇 K-2 / K-3 是巴基斯坦规模最大的核电站，也是巴首个单机组百万千瓦级电力工程，由中核集团中国中原对外工程有限公司总承包。2021 年 5 月 20 日，K-2 机组正式进入商业运行。2022 年 4 月 18 日，K-3 机组成功临时验收。

K-2 / K-3 机组项目已累计发电近 200 亿度，满足当地 200 万人口的年度生产和生活用电需求。

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关键词：华龙一号核电中国巴基斯坦

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