全球第一，秦山核电基地平均能力因子达 96.8% 破世界纪录：安全运行超 30 年

IT之家 1 月 1 日消息，中核集团官方宣布，秦山核电基地 9 台核电机组 2023 年度平均能力因子达到 96.8%。根据世界核电运营者协会（WANO）已有公布数据，该业绩在全球 6 台机组及以上核电基地中位列第一，创造了同类基地安全稳定运行的新纪录。

作为我国自主核电的发源地，秦山核电被誉为“国之光荣”，安全运行已超过 30 多年，目前共有 9 台机组运行，总装机容量超过 666 万千瓦，是我国核电机组数量最多、堆型最丰富的核电基地。

IT之家查询发现，机组能力因子是指某段时间内可获得的发电量与参考发电量的比值，是国际核电业界公认的最能体现核电安全管理水平和衡量机组安全发电能力的重要指标之一，主要用来衡量核电机组的可用程度及监测电站是否能维持高机组可靠性。此外，多机组核电基地受核电运营单位多机组大修计划安排、资源合理分配等多方面因素影响，平均能力因子更能考验核电厂的运营管理水平。

官方表示，秦山核电已经连续七年机组平均能力因子超过 90%，2023 年提前完成年度发电任务，再创历史新高，实现自全面建成投产以来年度发电量“九连增”。

据介绍，秦山核电近四年来共 30 台次机组 WANO 运行综合指数达满分，运行业绩稳定处于世界先进水平。到目前为止，秦山核电累计安全发电超 8000 亿度，可满足全国城乡居民近 7 个月的用电需求，换算下来可以累计节约标准煤超过 2 亿吨，减少排放二氧化碳 7.4 亿吨、二氧化硫 370 万吨，相当于植树造林 500 个西湖景区的面积，为能源保供提供了强有力的支撑。

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