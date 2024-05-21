联想小新 K5 系列客制化机械键盘上架：多功能媒体旋钮、79 键布局，129 元起

IT之家 5 月 21 日消息，联想小新 K5 系列客制化机械键盘上架，采用 79 键 + 媒体旋钮布局，适配联想笔记本 Fn 快捷键，售价 129 元起。

联想小新 K5 系列客制化机械键盘支持全键热插拔，采用 Gasket 结构，并标配多媒体旋钮。

K5 搭载白色背光灯，具有 11 种免驱灯效；K5 Pro 配备彩色 RGB 灯效与条形氛围灯，具有 13 种免驱灯效，支持五档亮度调节。

联想为小新 K5 提供三种环诺轴体可供选择：

环诺青轴：段落轴，50±10gf

薄荷果冻轴：类 HP（IT之家注：Holy Panda 圣熊猫）轴，5,5±10gf

薄荷奶绿轴：线性轴，42±10gf

值得注意的是，小新 K5 机械键盘还支持通过 Fn + S 快捷键一键唤醒联想小天。

此外，还支持通过 Fn + Q 快捷键切换联想笔记本电脑的性能模式。

该键盘的多功能旋钮可通过 Fn 与方向键切换功能，实现免驱控制电脑音量、键盘背光、多媒体控制与窗口缩放等功能。

小新 K5 系列机械键盘共提供下列五款配色：

K5 入门款（白巧布朗尼 / 黑巧布朗尼）：有线单模、环诺青轴、129 元

K5 专业款（奶油薄荷）：有线单模、薄荷奶绿轴、169 元

K5 Pro（蜜桃薄荷 / 黑巧夹心）：无线三模、薄荷奶绿 / 薄荷果冻轴、229 元

小新 K5 专业款奶油薄荷机械键盘将于 5 月 31 日 10:00 开售，其他四款配色将于 6 月 10 日 10:00 正式开售。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。