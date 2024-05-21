技嘉推出黑 / 白曜雕威刚联名 DDR5 内存：定制 PCB、一键超频，449 元起

IT之家 5 月 21 日消息，威刚与技嘉联名推出黑曜雕及白曜雕 DDR5 联名内存，售价 449 元起。

IT之家整理产品信息如下：

黑曜雕和白曜雕内存采用了定制的 PCB，具备强电气性能，可在内存超频时承受更高的电压，加强信号传输，PMIC 不锁电压，为用户手动超频，提供更大的超频空间。

在技嘉 Z790 / B760 AORUS ELITE 以上系列主板，新增黑曜雕和白曜雕内存专属一键超频选项。用户在 BIOS 中启用 AORUS x XPG EZ-OC 技嘉快易超模式，即可开启内存性能提升。

支持的 AORUS 主板型号

Z790 AORUS XTREME X ICE

Z790 AORUS XTREME X

Z790 AORUS TACHYON X

Z790 AORUS MASTER X

Z790 AORUS PRO X

Z790 A PRO X WIFI 7

Z790 A ELITE X WIFI 7

Z790 AORUS ELITE X AX

Z790 AORUS ELITE X

Z790 AORUS TACHYON

Z790 A ELITE AX ICE

Z790 AORUS ELITE AX

Z790 AORUS ELITE AX-W

Z790 AORUS ELITE

Z790M A ELITE AX ICE

Z790M AORUS ELITE AX

Z790M AORUS ELITE

Z790I AORUS ULTRA

B760 AORUS ELITE AX

B760M A ELITE X AX

B760M AORUS PRO AX

B760M A ELITE AX-P

B760M AORUS ELITE AX

B760M AORUS ELITE



黑曜雕和白曜雕内存支持 Intel XMP 3.0 和 AMD EXPO 双平台认证，用户无需调整参数即可一键进行超频。

D500G 的黑曜雕和白曜雕搭配技嘉智能管家（GCC），支持自定义内存 RGB 灯效，支持与主板、显卡等其他组件的灯光效果同步，实现整个平台的灯光统一控制。

威刚 x 技嘉联名黑曜雕 / 白曜雕 DDR5 联名内存售价如下：

单条

16GB 6000MHz C30 449 元

16GB 6400MHz C32 499 元

2 条套条

32G 6000MHz C30 979 元

32G 6400MHz C32 999 元

32G 6800MHz C34 1099 元

32G 7200MHz C34 1379 元

48GB 6400MHz C32 1379 元

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