技嘉推出黑 / 白曜雕威刚联名 DDR5 内存：定制 PCB、一键超频，449 元起

IT之家 5 月 21 日消息，威刚与技嘉联名推出黑曜雕及白曜雕 DDR5 联名内存，售价 449 元起。
IT之家整理产品信息如下：
黑曜雕和白曜雕内存采用了定制的 PCB，具备强电气性能，可在内存超频时承受更高的电压，加强信号传输，PMIC 不锁电压，为用户手动超频，提供更大的超频空间。
在技嘉 Z790 / B760 AORUS ELITE 以上系列主板，新增黑曜雕和白曜雕内存专属一键超频选项。用户在 BIOS 中启用 AORUS x XPG EZ-OC 技嘉快易超模式，即可开启内存性能提升。
支持的 AORUS 主板型号
Z790 AORUS XTREME X ICE
Z790 AORUS XTREME X
Z790 AORUS TACHYON X
Z790 AORUS MASTER X
Z790 AORUS PRO X
Z790 A PRO X WIFI 7
Z790 A ELITE X WIFI 7
Z790 AORUS ELITE X AX
Z790 AORUS ELITE X
Z790 AORUS TACHYON
Z790 A ELITE AX ICE
Z790 AORUS ELITE AX
Z790 AORUS ELITE AX-W
Z790 AORUS ELITE
Z790M A ELITE AX ICE
Z790M AORUS ELITE AX
Z790M AORUS ELITE
Z790I AORUS ULTRA
B760 AORUS ELITE AX
B760M A ELITE X AX
B760M AORUS PRO AX
B760M A ELITE AX-P
B760M AORUS ELITE AX
B760M AORUS ELITE
黑曜雕和白曜雕内存支持 Intel XMP 3.0 和 AMD EXPO 双平台认证，用户无需调整参数即可一键进行超频。
D500G 的黑曜雕和白曜雕搭配技嘉智能管家（GCC），支持自定义内存 RGB 灯效，支持与主板、显卡等其他组件的灯光效果同步，实现整个平台的灯光统一控制。
威刚 x 技嘉联名黑曜雕 / 白曜雕 DDR5 联名内存售价如下：
单条
16GB 6000MHz C30 449 元
16GB 6400MHz C32 499 元
2 条套条
32G 6000MHz C30 979 元
32G 6400MHz C32 999 元
32G 6800MHz C34 1099 元
32G 7200MHz C34 1379 元
48GB 6400MHz C32 1379 元
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