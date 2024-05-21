索尼 Xperia Pro-C 手机配置曝光：搭载第三代骁龙 8，四季度发布

IT之家 5 月 21 日消息，继 Xperia 1 VI 发布之后，爆料人士 Insider Sony 在社交平台 X 上放出了另一款索尼即将推出的旗舰智能手机 Xperia Pro-C 的详细配置信息。

与前代 Xperia Pro-I 相比，Pro-C 的亮点之一在于回归了小尺寸设计，配备了一块 6.0 英寸的显示屏 （此前为 6.5 英寸），并采用了特殊的防反光涂层。同时，分辨率保持了 2K 水准，与 Xperia 1 VI 相同。

性能方面，Xperia Pro-C 将搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，基础版本提供 12GB 内存和 256GB 存储空间。

相机方面的信息也颇为详细。主摄将采用 1 英寸的 50MP 传感器，搭配一枚 f / 1.8 光圈的 20mm 光学防抖镜头。值得一提的是，该系统还将支持 12-bit RAW 和 14-bit DCG RAW 格式的拍摄。

除了主摄之外，Pro-C 还将辅以两颗 12MP 的摄像头。其中一颗同样拥有 20mm 的焦段，但传感器尺寸缩小为 1/2.9 英寸，光圈为 f / 2.0。目前尚不清楚这颗摄像头的具体用途。另一颗 12MP 摄像头则可以拍摄 4K@120fps 的 10-bit 420 S-LOG Gamma 曲线和 HLG 格式视频。爆料信息并未提及广角和长焦镜头，因此 Xperia Pro-C 很可能将取消这两颗镜头。

续航方面，Xperia Pro-C 将配备一块 5000mAh 的电池，并支持 45W PD 快充协议。

IT之家注意到，Insider Sony 在评论区中还透露，Xperia Pro-C 将于今年第四季度发布。

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