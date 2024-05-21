西北首发，陕西迈入“双万兆”时代

IT之家 5 月 21 日消息，中国电信陕西公司 5 月 17 日召开双万兆网络西北首发暨全光数智惠民行动活动，标志着陕西省在西北地区率先迈入“5G-A 无线 + F5G-A 有线”双万兆新时代。

IT之家注：双万兆指“5G-A 无线 + F5G-A 有线”光网技术能力均超万兆。5G-A 是基于第五代移动通信技术的演进和增强版，具备通感一体、无源物联、内生智能等特点。5G-A 数据下载速率比 5G 快 10 倍，从 5G 初期的千兆提升到万兆。

目前，陕西电信已经具备实现全省万兆园区、万兆企业的开通能力，截至今年底将实现全省 10 市 5G-A 的 3CC 载波聚合能力规模部署，RedCap 能力全省城区连续覆盖，低空通感能力按需随时部署，新通话全面商用，2025 年，全省城市主要区域将具备万兆家庭开通能力。

IT之家此前报道，华为于今年 3 月联合中国电信陕西分公司，在西安地铁科技路站完成了 5G-A 3CC 数字化室分部署，这是中国电信 5G-A 3CC 数字化室分设备在地铁场景的首次部署。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。