华为无线网络产品线总裁曹明：中国有条件建成全球最好的 5G-A 网络

IT之家 5 月 17 日消息，在 2024 年世界电信和信息社会日大会上，华为无线网络产品线总裁曹明表示，5G-A 是数字经济新质生产力的坚实基座。

曹明表示，5G-A 激发新质生产力，有望撬动万亿级增长新空间，比如推动千款 AI / XR 新应用，万亿级智能网联汽车、智慧工厂升级，以及低空经济、广域无源物联等新产业开拓。为满足移动业务的不断升级，需要构筑一张高质量的 5G-A 网络。中国通过充分利用大带宽资源，有条件建成全球最好的 5G-A 网络，实现下行 5~10Gbps、上行 500Mbps~1Gbps 的体验，并提供低时延、确定性体验等能力，满足多样化应用场景的需求。

同样在今天，中国联通研究院宣布与华为在浦东金桥成功完成首个 5G-A 室外规模组网验证。测试结果显示，在三载波聚合 + 1024QAM 功能开通后，下行测试速率可达 4.6Gbps。

今年 4 月，华为云核心网产品线总裁高治国表示，华为携手浙江移动完成了全球首个 5G-A（5.5G）核心网智能差异化体验保障方案的预商用部署，详情可见IT之家此前报道。

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