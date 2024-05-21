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影石 Insta360 Ace Pro 运动相机 1.0.51 固件升级：新增机内水平校正、电量百分比显示等功能

2024/5/21 19:27:06 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 21 日消息，影石 Insta360 今日为 Ace Pro 运动相机推出 1.0.51 版固件升级，提供了多项改进。

固件升级海报

影石 Ace Pro 在升级后，低光条件下的抗闪烁能力得到了增强，减少画面灯光闪动。

自动消除频闪

在普通录像、运动 HDR 及循环录影模式下，可实现机内 360° / 45° 水平矫正，效果机内直出，无需后期处理。

机内水平矫正

升级后，支持 2x 无损变焦的模式包括：

  • 普通拍照、HDR 拍照、间隔拍照

  • 录像、运动 HDR、夜景录像、循环录影

无损变焦

此外，Ace Pro 的音频质量和降噪算法得到了优化，支持多款头盔蓝牙耳机，也支持连接 AirPods、华为、三星等无线耳机与 DJI Mic 2。

收音过程

此外，水下拍摄的色彩细节、肤色、降噪效果等也得到了优化，手掌控制的识别准确度也得到了提升。

水下拍摄

新增运动 HDR 开关选项。可根据需求开 / 关运动 HDR 效果。同时，自由比例录像和循环录影模式，新增运动 HDR 效果。

运动 HDR 功能优化

本次更新还新增视频会议功能，可将运动相机连接至电脑作“网络摄像头”使用。

视频会议功能

Ace Pro 运动相机在本次后更新，插入外部电源或点击电池图标时，电量情况将以百分比的形式呈现。

电量百分比显示

IT之家提醒：

  • Ace Pro 最新固件版本号：1.0.51

  • Insta360 App 最新版本号：1.62.0

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关键词：影石运动相机

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