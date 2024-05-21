影石 Insta360 Ace Pro 运动相机 1.0.51 固件升级：新增机内水平校正、电量百分比显示等功能

IT之家 5 月 21 日消息，影石 Insta360 今日为 Ace Pro 运动相机推出 1.0.51 版固件升级，提供了多项改进。

影石 Ace Pro 在升级后，低光条件下的抗闪烁能力得到了增强，减少画面灯光闪动。

在普通录像、运动 HDR 及循环录影模式下，可实现机内 360° / 45° 水平矫正，效果机内直出，无需后期处理。

升级后，支持 2x 无损变焦的模式包括：

普通拍照、HDR 拍照、间隔拍照

录像、运动 HDR、夜景录像、循环录影

此外，Ace Pro 的音频质量和降噪算法得到了优化，支持多款头盔蓝牙耳机，也支持连接 AirPods、华为、三星等无线耳机与 DJI Mic 2。

此外，水下拍摄的色彩细节、肤色、降噪效果等也得到了优化，手掌控制的识别准确度也得到了提升。

新增运动 HDR 开关选项。可根据需求开 / 关运动 HDR 效果。同时，自由比例录像和循环录影模式，新增运动 HDR 效果。

本次更新还新增视频会议功能，可将运动相机连接至电脑作“网络摄像头”使用。

Ace Pro 运动相机在本次后更新，插入外部电源或点击电池图标时，电量情况将以百分比的形式呈现。

IT之家提醒：

Ace Pro 最新固件版本号：1.0.51

Insta360 App 最新版本号：1.62.0

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