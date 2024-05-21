禾赛科技一季度交付激光雷达 5.9 万台，已渗透至 15 万元以下车型

IT之家 5 月 21 日消息，今日禾赛科技公布了 2024 年第一季度未经审计的财务数据，第一季度，禾赛科技实现营收 3.6 亿元人民币；激光雷达总交付量达 59,101 台，同比增长 69.7%；其中 ADAS 产品交付量为 52,462 台，同比增长 86.1%。Robotaxi 业务和 ADAS 业务综合毛利率为 38.8%。

本季度，禾赛与两家全球收入排名前十的国际汽车厂商达成了激光雷达量产定点合作，其中包括一家国际顶级汽车品牌的全球量产车型。截至目前，在《财富》世界 500 强榜单全球收入最高的 10 家国际汽车厂商中，有 6 家汽车厂商或其合资合作伙伴已经与禾赛达成了量产定点合作关系。

现阶段，禾赛在前装量产市场累计已获得来自 18 个主机厂和 Tier-1 客户近 70 款车型定点。

IT之家注意到，禾赛不久前发布小巧型高性能远距激光雷达 ——ATX。ATX 搭载第四代芯片架构，全面升级光机设计和激光收发模块，目前已经获得了来自 4 家全球及国内领先主机厂的前装量产项目定点，并预计将于 2025 年一季度开始大规模量产。

禾赛联合创始人及 CEO 李一帆表示，智能汽车行业持续快速发展，其中一个显著特点是激光雷达正在成为越来越多车型的标配，不仅在中高端车型市场迎来广泛上车，还已经渗透到了 15 万元以下的大众消费市场。为了把握这一市场趋势，禾赛为 ADAS 产品制定了双轨战略发展路径：极致性能与极致成本。这集中体现在禾赛最新发布的两款远距激光雷达产品 AT512 和 ATX，为全球主机厂客户更广泛的车型提供了更具灵活、创新性的解决方案，以激光雷达技术让安全成为更多智能车型的标配。

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