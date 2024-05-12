特斯拉花 1500 万，「救急」了一家激光雷达公司

买下自己最讨厌的东西

作者｜王磊 楚门

编辑｜秦章勇

正在裁员的特斯拉，也在花“马斯克认为不该花”的钱。

第一季度，特斯拉“偷偷”向激光雷达巨头供应商 Luminar，采购了价值超 210 万美元（约合人民币 1517 万元）的货。

特斯拉的大手一挥，直接成了 Luminar 第一季度最大的客户，甚至还小小地拯救了这家处境非常艰难的激光雷达厂商。

作为激光雷达头部玩家，Luminar 已在美股上市，市值一度高达 30 多亿美元，但如今其市值已缩水 80%，最近还被迫裁员降本转型。

而在此之前，马斯克对激光雷达的态度那叫一个嫌弃，他曾把激光雷达比作人身上长得没用的阑尾，而且“用激光雷达的都是傻子”。

如今的马斯克，也成为自己曾经最讨厌的那种人了。。

01、喜提榜一

根据激光雷达供应商 Luminar Technologies 第一季度财报，特斯拉喜提公司第一季度激光雷达传感器最大客户。

Luminar 把这个消息特地写在自己财报的特别信息摘要里。

今年第一季度，Luminar 收入为 2100 万美元，而光特斯拉自己就给这家公司 2100 万美元的总收入贡献了 10% 以上。

也就是说，特斯拉在第一季度里至少购买了价值 210 万美元以上的激光雷达。

不过即便是有特斯拉这个头号客户，其收入也比上个季度环比下降了 5%。

Luminar 将这一季度收入下滑主要原因归结为“对非汽车客户的传感器销售额下降”，但这一下滑被特斯拉的大量买入抵消了。

第一季度 Luminar 亏损了 1046 万美元，如果没有特斯拉顶着，预计亏损的更多。

其实早在两年前，根据彭博社的报道，马斯克就考虑过与 Luminar 合作，作为两家公司之间协议的一部分，Luminar 将激光雷达传感器出售给特斯拉，并要求不得向外透露信息。

之所以是保密的，大家应该都知道，因为马斯克从生理上就非常排斥激光雷达。

2019 年特斯拉的“Autonomy Day”上，马斯克直接公开向激光雷达开炮，称激光雷达就像是人身上长了一堆阑尾，是傻子的玩意，任何人用激光雷达都注定失败。

特斯拉的前 AI 负责人安德烈・卡帕蒂也曾谈到，激光雷达“给人一种错误的进步感，最终会成为拐杖。”

2021 年 3 月，马斯克在一条推文中表示，特斯拉将转向“纯视觉”的方式。两个月后，特斯拉宣布，从当月开始交付的所有 Model 3 和 Model Y 汽车将用特斯拉的纯视觉系统取代雷达传感器，也就是取消了原先的毫米波雷达。

2022 年 2 月，特斯拉再次宣布，从 2 月中旬开始生产的所有 Model S 和 Model X，也将只配置纯视觉系统，不再使用任何雷达来执行其功能。一口气移除了所有雷达，完全依靠 Tesla Vision 辅助驾驶方案。

即便如今新推出的 Model 3 焕新版上也没有出现任何雷达传感器，就连此前被曝出特斯拉购入的新 4D 毫米波雷达也没搭载。

如今特斯拉采购激光雷达的操作还不知是出于何种考量，即便是 Luminar 也没搞懂特斯拉买这么多激光雷达传感器要干什么。

Luminar 首席财务官 Tom Fennimore 在周二的财报电话会议上表示：“这不是他们第一次向我们订购激光雷达，但我想说的是，这不是经常性的，而是断断续续的。他们到底在做什么，我们只能猜测。”

值得一提的是，此前也曾流传过特斯拉车顶装有激光雷达传感器的照片，当时人们都在猜测是特斯拉在测试 FSD。

但特斯拉随后就否认了其可能将激光雷达用作自动驾驶系统的一部分的猜测，称“我们定期对照其他传感器测试自己的技术，以校准我们的摄像头、声纳和雷达系统。”

不过从时间窗口看，特斯拉购买激光雷达的时机，和特斯拉预计在 8 月 8 日推出自动驾驶出租车（Robotaxi）倒是有些重合。

02、不能完全靠特斯拉

尽管一季度特斯拉成为了 Luminar 最大客户，但 Luminar 的日子还是不太好过。

5 月 3 日，Luminar 的创始人兼首席执行官奥斯汀・拉塞尔（Austin Russell）发布了全员公告，宣布公司将裁员 20%，并将生产转为外包，公司开始全面转型。

拉塞尔表示，Luminar 走到今天，来到了关键时期，一方面是公司的技术、产品、工业化和商业化等核心业务达到了全新阶段，但同时公司在资本市场也遇到了一些挑战。

拉塞尔所指的在资本市场的挑战，并非空穴来风，随着自动驾驶在资本市场遇冷，作为配套产业的激光雷达市场也陡然生变，加之一直以来关于自动驾驶是否需要激光雷达争论也不休。

就 Luminar 来说，2020 年公司上市之前估值就达到了 34 亿美元，如今潮水退去，Luminar 的市值仅剩 7.35 亿美元。

于是，拉塞尔在公告中表示，Luminar 的业务将转向轻资产模式，将更多工业化的生产外包给现有的合作伙伴。

拉塞尔还给出了生产转为外包后对 Luminar 的好处，首先是可以加快下一代产品上市，同时大幅降低公司生产和运营成本，从而提高盈利能力，并使得与车企之间的合作更灵活。

不过官方并未公布具体将会把生产转给哪些合作方，仅表示会在几周内公布更多细节。

除此之外，Luminar 还将进行裁员，裁员比例为全职员工的 20%，这意味着大约会有 140 人失业。拉塞尔称，这些员工中有很多已经陪伴了公司多年，做出这个决定非常艰难。

此外，Luminar 还会采取其他一些措施继续降本，比如部分组织结构实行扁平化管理、更新战略股权计划以提高财务灵活性。

这能为 Luminar 节省多少钱？

官方称，预计未来五年内将节省超过 4 亿美元的成本，算下来平均每年节省开支 8000 万美元。

在公告的最后，拉塞尔称，作为公司的领导者，做出这些决定非常不容易，但为了 Luminar 可以在未来 10 年继续保持成功，这些决定虽然很难但是必要的。

03、Luminar 是谁？

2012 年，17 岁的拉塞尔从只读了一个学期的斯坦福大学退学，靠一笔 10 万美元（约 63W 人民币）的奖学金，创办了 Luminar，研发汽车的传感器，开始了他的激光雷达自动驾驶之路。

创业五年后，激光雷达行业随着新能源汽车智能化的发展迎来了春天。2017 年 4 月，Luminar 宣布完成 3600 万美元的种子轮融资，公司也开始壮大到了 400 人，成为一家估值 10 亿美元的独角兽企业。

获得 3600 万美元的融资后，Luminar 在第二年发布了新产品：一款 120 度视角的激光雷达，并把关键部件的成本降到了 3 美元。而彼时自动驾驶行业发展，正处于无休止缺货和比汽车价格更贵的尴尬境地。

就在 Luminar 和整个激光雷达行业踌躇满志之时，反对声音出现了。特斯拉 CEO 马斯克首当其冲的不看好激光雷达技术。马斯克在 2019 年，接受媒体采访时曾说：“这（激光雷达）蠢得要命，又贵又没必要”。

不过拉塞尔却认为“摄像头和其他系统很适合辅助驾驶，但如果是自动驾驶，就需要高性能的激光雷达。”

2020 年，拉塞尔带领 Luminar 在纳斯达克上市，一夜之间成为亿万富翁。

2022 年，搭载了 Luminar 1550mm 激光雷达的飞凡 R7 正式上市，同时代表了 Luminar 1550mm 激光雷达正式进入量产时代。据悉，该激光雷达可以实现最远超过 500m 的探测距离，即便在反射率小于 10% 的条件下也可以达到 250 米的探测距离。

Luminar 中国区负责人陈钰博士表示，Luminar 已经和全球 50 多家车企与商业合作伙伴建立联系，包括极星汽车、丰田、戴姆勒卡车、日产、梅赛德斯-奔驰、Mobileye 等。

沃尔沃则早在 2018 年就找到 Luminar 达成了合作协议，还通过风投基金对 Luminar 进行了投资。此外，沃尔沃全新电动旗舰 SUV 车型 ——EX90 也用上了 Luminar 所提供的激光雷达。

虽然这些年 Luminar 收获了不少订单，和多数头部车企都达成了合作，但一直到去年，公司的核心业务激光雷达才成为了其主要收入来源。

Luminar 在 2023 年入账 6970 万美元，净亏损 5.713 亿美元，相较于 2022 年（入账 4070 万美元，净亏损 4.459 亿美元）亏得更多。

与此同时，截至去年末，Luminar 账上的现金和现金等价物只有 1.41 亿美元。

也就是说过去数年间，Luminar 的收支一直都勉勉强强，不太健康，这在一定程度上拖累了产品的量产进度。

接下来，Luminar 发展的关键或正是系在了沃尔沃 EX90 的 SOP 上，拉塞尔在公告中称上个月 Luminar 正式在全球范围内实现 SOP，第一个生产型号就是沃尔沃 EX90。

Luminar 预计在今年 Q2 其传感器销售将带动收入大幅增加，根据预期 SOP，季度收入可能会达到 3000 万美金，以及预测 1.4 亿美元的年营收。

除了沃尔沃 EX90 的交付，Luminar 还把希望放在了其他合作伙伴，比如梅赛德斯-奔驰，以及墨西哥的工厂上。

据悉，Luminar 位于墨西哥的工厂将提前启动并运行，在今年第二季度晚些时候开业。而墨西哥工厂正是负责生产沃尔沃 EX90 上所使用的传感器。Luminar 的墨西哥工厂每年可生产 25 万个传感器，后期产能或可提升到 50 万。

04 、成本低了，马斯克也要用

自动驾驶技术自发展就岔开分为两股流派，一种是纯视觉方案派，代表就是特斯拉；另一种就是激光雷达派，代表就是国内一众厂商。但两条路线之间的争论可以说一直不断，选哪一种方案更好，一直是一个争议的话题。

在这场争论里，马斯克曾是坚定的激光雷达技术反对派，也曾经不止一次公开抨击过激光雷达，坚称只有视觉算法才是未来的发展方向。

但如今“自动驾驶需重感知”的观点在行业内悄然弥漫开，以视觉为主，感知为辅的自动驾驶方案开始成为诸多车企大佬手中的香饽饽。

激光雷达作为高阶智驾的必备传感器，也逐渐成为国内越来越多车企智驾方案的共识。

虽然现阶段，激光雷达相较于纯视觉有着很大的优势，但问题是激光雷达的成本长期处在相对较高的位置，这也是马斯克一直诟病激光雷达的原因。

但从如今特斯拉大量采购激光雷达的操作来看，马斯克的态度发生了明显的改变。

一个简单粗暴的原因是，激光雷达成本的大幅度减低。

从国内来看，两个龙头企业速腾聚创和禾赛，占据各自的细分市场，成本已经打下来了。

以速腾聚创为例，其用于 ADAS 应用的产品平均单价从 2022 年的 4300 元降至 2023 年的 3200 元。

在今年 4 月 15 日，速腾聚创发布了新一代中长距激光雷达 MX。在新品发布会现场，速腾聚创 CEO 邱纯潮表示，“MX 将以低于 200 美金（约合人民币 1447.78 元）的成本作为基础实现第一个项目的量产，并尽快将价格锁定到 1000 元左右。”

激光雷达成本的降低也开始反映到国内的车型上，今年以来，理想 L7/8 ADPro 版、智己 L6 / L7、极氪 001 等新发布的热门车型都标配了激光雷达，车型价格区间已然下探到 20-30 万元价格带。

不难看出，当一款产品在好用的前提下，开始变得更加便宜后，傻子才会做其他的选择，马斯克也不例外。

再就是，从实际应用来看，激光雷达确实能解决一些纯视觉解决不了的事，比如夜晚光照低的情况下，或者逆光和炫光的环境，纯视觉都有天然的劣势，这时激光雷达就是一个很好的补充。

而且，就目前的纯视觉技术水平而言，一些高端电动车，短时间内还是不想丢掉激光雷达。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：王磊 楚门

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