vivo S19 / Pro 系列手机外观曝光：“双环”后摄、环形柔光灯

IT之家 5 月 21 日消息，vivo S19 / Pro 系列手机将于近期发布，爱奇艺 App 启动页透露了该系列手机与《狐妖小红娘》电视剧版联名广告。

广告中展示了该手机的后盖外观，拥有粉、绿、白三种配色，后摄采用经典的“双环”设计，底部拥有一颗环形“柔光灯”。

据IT之家 5 小时前报道，vivo S19 / Pro 系列手机两款机型已经集齐上市所需认证，只待正式对外发布，目前手机配置参数已经曝光，汇总如下：

vivo S19

处理器：高通骁龙 7 Gen 3

电池：6000mAh 电池 + 80W 快充

相机：前置 5000 万像素摄像头；后置 5000 万像素 GNJ 1/1.56" OIS 大底主摄、800 万像素超广角，支持柔光环

vivo S19 Pro

处理器：联发科天玑 9200+

屏幕：6.78 英寸 2800x1260 分辨率 OLED 屏

电池：5500mAh 电池 + 80W 快充

运行：16GB+512GB 内存组合

相机：前置 5000 万像素摄像头；后置 5000 万像素 IMX921 VCS 1/1.56" OIS 大底主摄、800 万像素超广角；5000 万像素 IMX816 OIS 直立中焦，支持 50× 数字变焦 + 变焦柔光环

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