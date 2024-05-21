宝马预热全新概念车，或为双座敞篷跑车

IT之家 5 月 21 日消息，备受瞩目的 2024 年埃斯特庄园古董车展（Concorso d’Eleganza Villa d’Este）即将开幕，宝马汽车也放出了新车的预告。虽然新车名称尚未公布，但一张神秘的预告图暗示该车将是一款双座敞篷跑车。

宝马设计总监 Domagoj Dukec 表示：“天空才是极限”，这句话意味著这款概念车可能完全没有车顶，又或许拥有可伸缩或拆卸的硬顶敞篷。IT之家注意到，预告图展示了车身圆润的尾部线条、平直的后窗设计、米色车漆、宽大的轮拱造型以及常规尺寸的侧后视镜。

根据后轮拱距到后视镜的距离，不少车迷推测这是一款双座敞篷概念车。同时，车尾部没有明显的接缝线，暗示着该车可能采用类似于部分超级跑车的 Targa 式硬顶敞篷设计，也可能会使用轻巧的织物软顶棚。

继去年 Touring Coupe 概念车之后，宝马释出的这款神秘概念车进一步吊足了车迷的胃口。据悉，新车将比现款 Z4 更大，未来或许会成为满足敞篷车爱好者需求的量产车型。

随着 5 月 24 日埃斯特庄园古董车展的正式开幕，这款全新概念车即将揭开神秘面纱，让我们拭目以待。

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