Sonos Ace 头戴式降噪耳机发布，对标苹果 AirPods Max

IT之家 5 月 21 日消息，Sonos 公司正式推出了其首款头戴式降噪耳机 Sonos Ace，标志着其进军高端耳机市场。

Sonos Ace 关键参数：

定制 40mm 驱动单元

8 个麦克风，用于降噪和清晰通话

支持空间音频和杜比全景声

主动降噪和环境音模式

通过蓝牙和 USB-C 有线连接实现无损音频

在开启降噪 / 环境音模式的情况下，续航长达 30 小时

支持快速充电，3 分钟充电可聆听 3 小时

支持蓝牙 5.4

支持物理按键控制

两种颜色可选：黑色和柔和白色

Sonos Ace 强悍的规格使其跻身 Bose QC Ultra、索尼 WH-1000XM5 和 AirPods Max 等竞品之列。

9to5mac 编辑试用了这款产品，Sonos Ace 在保持轻盈的同时，还加入了一些优质材料，例如不锈钢，使质感尽可能的高级。Sonos Ace 的重量仅为 312 克，比 AirPods Max 轻约 70 克，其记忆海绵耳罩和头戴式设计佩戴舒适。耳机采用模块化设计，耳罩可拆卸，以便在需要时轻松更换。

9to5mac 编辑称，Sonos Ace 的主动降噪功能一流，结合头部跟踪功能，营造出出色的聆听体验，音量也足够大。

与大多数 Sonos 音频产品不同，Sonos Ace 通过蓝牙连接，而不是通过 Wi-Fi。每个 Sonos Ace 都配有一个与其颜色相匹配的扁平便携包、一根 USB-C 转 USB-C 数据线和一个 3.5 毫米插孔适配器。

Sonos Ace 即日起即可接受预订，价格为 449 美元（IT之家备注：当前约 3251 元人民币），将于 6 月 5 日全面上市。

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