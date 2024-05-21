Sonos Roam 2 便携式智能音箱发布：支持开箱即用，售价 179 美元

IT之家 5 月 21 日消息，Sonos 今日推出了第二代 Roam 便携式智能音箱，相比于第一代产品主要针对用户体验进行了升级，售价 179 美元（IT之家备注：当前约 1296 元人民币）。

与需要先通过 Sonos App 进行繁琐的初始设置才能使用的初代产品不同，Roam 2 开箱即用，无需连接 Wi-Fi 网络，可直接作为蓝牙音箱使用。这对于一款便携式音箱来说至关重要，Sonos 也终于意识到了这一点。

Roam 2 还新增了专用的蓝牙配对按钮，取代了初代产品将配对和其他功能集中在电源键上的复杂设计。此前用户需要通过长按电源键不同时间来实现不同的功能，现在则变得更加简单易懂。

不过，老用户可能更关心的是电池寿命问题。与可更换电池的 Move 系列不同，Roam 系列的电池不可更换。许多用户抱怨初代 Roam 的续航能力会随着使用时间逐渐下降。新一代的 Roam 2 仍提供 10 小时的最大连续播放时间，但 Sonos 首席执行官 Patrick Spence 表示他们对电池进行了优化，“我们优化了电池，电池寿命会有所提升，”但他没有透露具体细节。Spence 表示，他们从初代 Roam 上吸取的主要教训是用户希望拥有更多的实体按键，并且希望在购买后立即使用音箱。

Roam 2 仍支持“声音切换”功能，可以轻松地在 Roam 和其他 Sonos 音箱之间切换音乐。用户还可以将任何支持蓝牙的设备连接到音箱，然后将其音频共享到整个 Sonos 系统。不过，其 USB-C 接口仍然仅用于供电，不像 Move 2 那样具有线路输入功能。

在内部结构上，这款音箱仍然采用与之前相同的扬声器布局：一个高音单元和一个中低音单元，音质方面也没有宣称有任何提升。

Roam 2 提供黑色、绿色、橙色和白色可选，新款的 logo 与机身颜色一致，而旧款的 logo 则采用白色文本，该音箱已于今日在零售商处发售。

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