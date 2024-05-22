《猎杀：对决》宣布 8 月取消对 PS4 和 Xbox One 的支持，玩家可免费升级到次世代版本

IT之家 5 月 22 日消息，《猎杀：对决》（Hunt: Showdown）是一款来自《孤岛危机》系列制作团队的第一视角竞技式 PvP 赏金追猎游戏，包含大量 PvE 元素。

开发商 Crytek 宣布，《猎杀：对决》将于今年 8 月 15 日更新 5.11 版本后取消对 PS4 和 Xbox One 平台的支持，后续玩家将可以免费升级到新的 PS5 和 Xbox Series X|S 版本。

IT之家查询公开资料获悉，本作于 2018 年 2 月 22 日登陆 Steam 并推出抢先体验版，后于 2019 年登陆 Xbox，并于次年登陆 PS4 平台，目前 Steam 好评率达 82%。

《猎杀》系列总经理 David Fifield 表示，Crytek 意识到玩家还有“数百个问题需要解决”，并表示该公司计划在未来几个月通过一系列更新和回应问题来实现这一目标。其中将包括每周视频介绍，将介绍全新的游戏 UX / UI 设计、技术升级和性能改进，以及在反作弊方面所采取的最新措施。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。