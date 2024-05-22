科大讯飞 iFLYBUDS 2 会议耳机开售：支持录音转写 / 同传，首发 899 元

IT之家 5 月 22 日消息，科大讯飞 iFLYBUDS 2 录音降噪会议耳机目前已经在京东现货开售，该产品主打“AIGC 功能”，首发价 899 元。

据介绍，这款耳机采用半入耳式设计，号称“长时间高强度佩戴号称毫无压力”，具备一系列的 AIGC 功能（如会议摘要总结、多场景录音转写、多国语言同声传译）等，同时也支持蓝牙双设备连接无缝切换。

这款耳机内置 VIAIM AI“自我进化型”大模型，可快速生成会议摘要和待办事项，并总结出会议要点、重点。

这款耳机内置 Flash Record“闪录”技术，左右耳机各内置 2 小时（录音）可用的存储空间，长按耳机上面的按键即可开启闪录。其支持识别转写 32 种语言、12 种方言、10 种行业术语和 2 种民族语言。

此外，该耳机支持“开盖即录音”，无需佩戴耳机即可完成现场录音需求。同时，其集成 3 颗高灵敏麦克风，内置 AI 通话降噪算法。

硬件方面，该耳机搭载蓝牙 5.2 技术，配备 12.6mm 多层复合振膜动圈，支持 18 种自定义音效；单次充电可听歌 6.5 小时，支持有线 / 无线充电，搭配耳机盒可实现 36 小时续航。

该耳机还配有专属的 iFLYBUDS App，可完成降噪设置、设备双连、录音云存储、多端共享、智能排版、智能翻译、在线编辑、声纹识别、连接管理、查找耳机等一系列功能。

IT之家附耳机详细参数如下：

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