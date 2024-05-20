首发 2299 元：Bose QuietComfort Ultra 降噪耳机 1668 元 12 期免息

Bose 于 2023 年 9 月份上架了 QuietComfort Ultra 真无线降噪耳机，首发价 2299 元。

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IT 之家附 Bose QuietComfort Ultra 真无线耳机介绍如下：

这款耳机搭载了第二代高通 S5 音频平台，支持沉浸空间音频；支持 CustomTune 智能耳内音场调校技术，可根据不同耳道结构实时优化耳内声场，对声音和主动式消噪技术进行调整，带来量耳定制的声音体验；支持消噪模式、通透模式以及沉浸式音频模式（强劲消噪 + 沉浸空间音频）；配备 3×3 的柔软耳塞和稳固环组合，可根据不同耳朵选择贴合双耳进行调节；单次续航 6 小时，搭配充电盒续航 24 小时。

以下是 Bose QuietComfort Ultra 消噪耳塞与老款型号的参数对比：

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