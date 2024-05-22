真我 GT5 Pro 手机推送 701 尝鲜版 realme UI 5.0：全新动画与操控，兼容 33W PPS 协议

IT之家 5 月 22 日消息，真我 GT5 Pro 手机获推 realme UI 5.0 RMX3888_14.0.0.701 (CN01) 尝鲜版固件更新，带来了多项全新动画与操控优化，除此之外还有几个功能更新，主要包括：
兼容 33W PPS 充电协议
新增 AI 护眼功能
原神最高支持 1.5K 分辨率
部分游戏支持的超现实画质功能升级为超级 HDR 画质功能
IT之家附本次更新的具体内容如下：
全新流畅动画
新增 应用启动退出的壁纸缩放、图标无缝形变等视觉效果，更丝滑流畅
新增 通知与控制中心下拉回弹动效、图标与卡片分层效果，更自然细腻
新增 解锁进入桌面图标与卡片分层飞入、壁纸缩放动效
新增 亮灭屏时，壁纸缩放、屏幕亮度渐变动效
优化 通控中心、通知卡片、桌面抽屉、全局搜索背景颜色与高斯模糊效果
优化 全局搜索的启动与退出动画，动画更柔和一致
全新操控体验
新增 应用启动退出侧滑打断动效
新增 应用启动动画过程中，可以侧滑返回上级动效
新增 横屏全屏应用侧滑、上滑退出可快速打断动效
新增 大文件夹右下角堆叠位，点击即可查看更多应用
新增 大文件夹支持图标下沉手势，单手轻松开启应用
优化 点击与滑动操作响应速度，桌面与多任务的操作更稳定跟手，阻断更及时
优化 应用跟手阻尼，增强应用启退、多任务进出：系统导航条横滑场景的跟手反馈
优化 大文件夹动效体验，应用拖拽更丝滑
护眼
新增 AI 护眼功能
新增 护眼模式支持纸质纹理调节功能
新增 AI 游戏护眼功能
游戏
新增 原神游戏支持超高画质功能，最高可支持 1.5K 分辨率
新增 部分游戏支持的超现实画质功能升级为超级 HDR 画质功能，开启后可以提升画面动态范围，获得更通透的游戏画面
系统
优化 系统稳定性与流畅性
修复 特定游戏场景下音量调节面板背景高斯模糊失效问题
更新 Android 安全补丁至 2024 年 4 月，提升系统安全性
充电
新增 兼容部分三方适配器 33 瓦 PPS 充电协议
相机
修复 特定场景下拍照月亮模式成像绿图问题
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