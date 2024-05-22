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真我 GT5 Pro 手机推送 701 尝鲜版 realme UI 5.0：全新动画与操控，兼容 33W PPS 协议

2024/5/22 9:10:56 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
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IT之家 5 月 22 日消息，真我 GT5 Pro 手机获推 realme UI 5.0 RMX3888_14.0.0.701 (CN01) 尝鲜版固件更新，带来了多项全新动画与操控优化，除此之外还有几个功能更新，主要包括：

  • 兼容 33W PPS 充电协议

  • 新增 AI 护眼功能

  • 原神最高支持 1.5K 分辨率

  • 部分游戏支持的超现实画质功能升级为超级 HDR 画质功能

▲ 真我 GT5 Pro（IT之家图赏）

IT之家附本次更新的具体内容如下：

全新流畅动画

  • 新增 应用启动退出的壁纸缩放、图标无缝形变等视觉效果，更丝滑流畅

  • 新增 通知与控制中心下拉回弹动效、图标与卡片分层效果，更自然细腻

  • 新增 解锁进入桌面图标与卡片分层飞入、壁纸缩放动效

  • 新增 亮灭屏时，壁纸缩放、屏幕亮度渐变动效

  • 优化 通控中心、通知卡片、桌面抽屉、全局搜索背景颜色与高斯模糊效果

  • 优化 全局搜索的启动与退出动画，动画更柔和一致

全新操控体验

  • 新增 应用启动退出侧滑打断动效

  • 新增 应用启动动画过程中，可以侧滑返回上级动效

  • 新增 横屏全屏应用侧滑、上滑退出可快速打断动效

  • 新增 大文件夹右下角堆叠位，点击即可查看更多应用

  • 新增 大文件夹支持图标下沉手势，单手轻松开启应用

  • 优化 点击与滑动操作响应速度，桌面与多任务的操作更稳定跟手，阻断更及时

  • 优化 应用跟手阻尼，增强应用启退、多任务进出：系统导航条横滑场景的跟手反馈

  • 优化 大文件夹动效体验，应用拖拽更丝滑

护眼

  • 新增 AI 护眼功能

  • 新增 护眼模式支持纸质纹理调节功能

  • 新增 AI 游戏护眼功能

游戏

  • 新增 原神游戏支持超高画质功能，最高可支持 1.5K 分辨率

  • 新增 部分游戏支持的超现实画质功能升级为超级 HDR 画质功能，开启后可以提升画面动态范围，获得更通透的游戏画面

系统

  • 优化 系统稳定性与流畅性

  • 修复 特定游戏场景下音量调节面板背景高斯模糊失效问题

  • 更新 Android 安全补丁至 2024 年 4 月，提升系统安全性

充电

  • 新增 兼容部分三方适配器 33 瓦 PPS 充电协议

相机

  • 修复 特定场景下拍照月亮模式成像绿图问题

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关键词：真我 GT5 Prorealme UI

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