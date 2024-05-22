岚图追光汽车 OTA 1.3.11 版本：副驾座椅记忆、灵动岛信息展示

IT之家 5 月 22 日消息，岚图追光汽车今日迎来 1.3.11 版本 OTA 升级，此次升级新增 8 项功能，并带来 8 项功能优化（含 App 端功能优化）。

IT之家整理此次系统 OTA 升级内容如下：

副驾座椅记忆

控制屏支持三个副驾座椅槽位，调节副驾座椅到合适角度，可保存至槽位，下次用户上车时，点击记忆槽位即可一键调节。

洗车模式

“情景模式”应用新增手动洗车模式，开启后，车辆会关闭车窗、后备箱及充电口硬盖开关，禁用一脚踢、蓝牙钥匙解 / 闭锁，并主动下电。

踩刹车后重新上电，并退出洗车模式。

吹风模式语音关闭

空调的吹风角度可通过语音精准关闭，用户可关闭吹前风挡 / 吹脸 / 吹脚，保留需要的吹风部位，同时支持吹风模式轮流切换。

灵动岛信息展示

导航关键信息交互

支持灵动岛显示关键路况转向、距离、路名等信息。

支持目的地发送到车，可直接在灵动岛开启导航，或添加为途径点。

通讯反馈信息交互

灵动岛显示来电 / 去电的联系人或号码。

灵动岛支持接听 / 挂断电话，支持查看通话时长。

岚图汽车 App 功能完善

蓝牙钥匙

用户可根据解 / 闭锁距离习惯，自定义蓝牙钥匙灵敏度。

Apple Watch 控车

新增 Apple Watch 控车功能，支持用户在 Apple Watch 设备查看续航里程，充电进度等车况，还可以用苹果手表远程控制车辆闭锁 / 寻车，开关窗 / 后备箱 / 空调等。

车辆共享

车主可按照“家庭共享”和“临时共享”进行权限区分，设定共享人可使用车辆功能。

App 精简首页布局

新增 首页样式切换，可将车控首页切换为功能版。

优化 岚图汽车 App 续航里程显示，与车辆设置保持一致。

车辆交互逻辑优化

副驾屏优化

记忆开 / 关副驾屏，打开一次“熄副屏”，下次用车将保持该状态。

导航交互优化

导航功能开启后，电机蒙层空白区域或 10 秒误操作，将回到导航沉浸页面。

驻车命名优化

自动驻车的“正常模式”改为“自动激活”；“深踩模式”改为“深踩激活”。

腿托防夹优化

右后腿托向下复位时，如检测到阻力（80N），自动反转 5cm。

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