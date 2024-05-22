问界 M7 Max 焕新版汽车底盘升级：CDC 连续可变阻尼减振器、华为智能化控制

IT之家 5 月 22 日消息，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东今日发文，问界 M7 Max 焕新版汽车底盘升级了 CDC 连续可变阻尼减振器。

据介绍，该款问界 M7 焕新版汽车底盘性能得到增强，升级 CDC 连续可变阻尼减振器，针对不同使用场景，可实现悬挂软硬自动调节，支持华为智能化控制，车辆驾乘体验得到提升，余承东表示“更平稳、更舒适”。

IT之家此前报道，该车的内饰部分也得到曝光：中控台上配有问界 M9 汽车同款星环散射体 —— 施罗德散射高音单元，支持配合音乐旋律主题灯光律动；座椅还采用了 M9 同款材质的舒云座椅。

问界 M7 焕新版汽车于 5 月 17 日开启预订，新增星际蓝配色，全系提供智驾功能。

M7 Max 五座后驱智驾版

焕新版预售价 29.8 万元起

M7 Max 五座四驱智驾版

焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座后驱智驾版

焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座四驱智驾版

焕新版预售价 33.8 万元起

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