编程语言 Kotlin 2.0.0 现已发布，K2 编译器进入稳定状态

IT之家 5 月 22 日消息，JetBrains 官方宣布 Kotlin 2.0.0 正式发布，其代码已上传到 GitHub 库。

Kotlin 2.0 亮点

K2 编译器现已进入稳定状态：

默认用于所有平台（JVM、Native、Wasm 和 JS），且性能显著提升。性能方面，JetBrains 团队编译了 1000 万行代码以确保其质量稳定，涉及 18,000 多名开发人员和 80,000 多个项目。

IDE 支持：

新版 Kotlin 插件已集成在 IntelliJ IDEA 和 Android Studio 中。

新 Compose 编译器已集成 Gradle 插件：

从 Kotlin 2.0.0 开始， org.gradle.jvm.environment Gradle 属性默认会与 Kotlin 版本一同公布，从而更好地区分 Kotlin 多平台库的 JVM 和 Android 版本。

Kotlinx-metadata-jvm 库：

kotlinx-metadata-jvm 库现已进入稳定状态﻿

Lambda 函数：

Kotlin 2.0.0 引入了一种使用生成 lambda 函数的新默认方法“invokedynamic”，可生成更小的二进制文件。

使用 Apple 平台上的标记（signposts）监控 Kotlin / Native 中的 GC 性能：

以前，开发者只能通过查看日志来监控 Kotlin / Native 的垃圾回收器 (GC) 的性能。然而，这些日志并未集成到 Xcode Instruments 中（后者是一款用于调试 iOS 应用性能问题的工具包）。从 Kotlin 2.0.0 开始，GC 会通过 Instruments 中提供的特殊标记来报告暂停，从而允许在应用程序内进行自定义日志记录。

使用 Objective-C 方法解决 Kotlin / Native 中的冲突：

Objective-C 方法可以用不同的名称，但必须具有相同的数量和类型参数。例如，locationManager:didEnterRegion: 和 locationManager:didExitRegion:。在 Kotlin 中，它们都具有相同的签名，因此尝试使用时也会触发冲突重载报错。

放在以前，开发者必须手动解决冲突才能避免此编译错误，而为了改善 Kotlin 与 Objective-C 的互操作性，Kotlin 2.0.0 引入了新的 @ObjCSignatureOverride 注释。该注释会指示 Kotlin 编译器忽略冲突的重载，以防从 Objective-C 类继承多个具有相同参数类型但参数名称不同的函数。

支持 Kotlin / Wasm 中的命名导出：

支持命名导出和无符号原始类型的 @JsExport 函数，从而提高了可读性，并帮助开发者更好地管理模块之间的依赖关系，还能使 Kotlin 和 JavaScript 模块之间的代码共享更容易。

此外， Kotlin 2.0.0 还支持生成 Kotlin / Wasm 中 TypeScript 声明文件（IT之家注：实验性功能，可能会随时被删），能够根据 @JsExport Kotlin 代码中的声明生成 TypeScript 定义，从而让 IDE 和 JavaScript 工具使用这些定义来提供代码自动补完功能。

默认使用 Binaryen 优化生产版本：

Kotlin / Wasm 工具链现在会在生产编译过程中对所有项目默认应用 Binaryen 工具，而无需进行手动设置。官方估计，这将进一步改善项目的运行时性能并减小二进制文件大小。当然，此更改仅影响生产编译。开发编译过程保持不变。

用于多平台项目中编译器选项的新 Gradle DSL 实验性功能（可能随时被删）：

Kotlin 2.0.0 引入了全新的 Gradle DSL，可用于在多平台项目中更轻松地配置编译选项。此前在 Kotlin 中使用 Gradle 配置编译选项只能针对较低的层面，例如单个任务、编译过程或源代码集。有了这个新的 Gradle DSL，您就可以直接设置全局配置编译选项。

替换枚举类值泛型函数﻿的稳定方式

在 Kotlin 2.0.0 中，访问枚举类值的方式变得更加稳定。Kotlin 2.0.0 引入了新的专门用于枚举的稳定函数 enumEntries<T>()，可返回给定枚举类型 T 的所有枚举条目列表。

Kotlin 之前还引入了一个枚举类的属性 entries，目前已经进入稳定状态并将与上述函数一起替代“不再推荐使用”的 values ()。

稳定的 AutoCloseable 接口

自 Kotlin 2.0.0 开始，开发者常用的 AutoCloseable 接口宣布进入稳定状态，它可以允许开发者轻松关闭资源，并包含两种有用的函数：

use () 扩展函数，用于在选定的资源上执行给定的块函数，并保证能够在无论是否抛出异常的状态下都能正确关闭相关资源。

AutoCloseable () 构造函数，用于创建 AutoCloseable 接口的实例。

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