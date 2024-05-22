微软与可汗学院合作，为美国基础教育教师提供免费 AI 助手

IT之家 5 月 22 日消息，在微软 Build 大会上，微软和可汗学院（Khan Academy）宣布了一项新的合作伙伴关系，为美国数百万教育工作者带来节省时间和增强课程的人工智能工具。

通过捐赠 Azure AI 优化的基础设施，微软使可汗学院能够为美国所有 K-12 教育工作者免费提供 Khanmigo for Teachers 试点项目访问权限，该项目将由 Azure OpenAI 服务提供支持。

K-12 教育是美国基础教育的统称，“K12”中的“K”代表 Kindergarten（幼儿园），“12”代表 12 年级（相当于中国的高三）。

除了提供创意课程计划外，Khanmigo 还提供一系列由人工智能驱动的建议和教师工具，减轻了教师的行政负担。只需点击屏幕上的仪表板，几分钟内甚至更短时间内，教师就可以生成定制的课程计划，可根据学生的需要调整难度。

在此之前教师使用 Khanmigo 每月需支付 4 美元（IT之家备注：当前约 29 元人民币），可汗学院估计，这些工具结合使用可以每周为教师节省平均五个工作小时。

两家公司还将合作，利用微软开发的小型语言模型（SLM）家族的新版本 Phi-3，以一种经济、可扩展和适应性强的方式探索改进数学辅导 AI 工具的机会。

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