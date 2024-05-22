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微软 Team Copilot 计划于年内推出预览版，Copilot Studio 再获新功能

2024/5/22 7:05:56 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 5 月 22 日消息，在今天凌晨的微软 Build 2024 开发者大会上，微软宣布推出了最新的 Team Copilot。

Team Copilot 是 Copilot for Microsoft 365 的扩展，旨在“将 Copilot 扩展到个人 AI 助理之外，可以协助团队改善协作和项目管理 ”，使用者将能够在 Teams、Loop、Planner 等应用中调用 Copilot。

据微软介绍，Team Copilot 主要有以下三方面的作用，包括：

  • 会议主持人：通过管理议程、制作人人皆可编辑的公开会议笔记，让讨论更具成效。

  • 团队协作者：Team Copilot 可以帮助每个人更好地利用聊天功能，发掘重要信息、跟踪行动项目并解决未解决的问题。

  • 项目经理：Team Copilot 通过创建和分配任务、跟踪截止日期以及在需要团队成员输入时提醒他们，确保每个项目顺利运行。

微软表示，这些功能将于 2024 年晚些时候以预览版形式向拥有 Microsoft Copilot for Microsoft 365 许可证的客户推出。

此外，微软还为 Copilot Studio 引入了新的代理功能，旨在帮助开发人员打造一款能够主动响应数据和事件的 Copilot，并可针对特定任务和功能进行定制：

  • 自动化长期运行的业务流程。

  • 基于操作和用户输入进行推理。

  • 利用记忆引入上下文。

  • 基于用户反馈进行学习。

  • 记录异常请求并寻求帮助。

当然，Copilot Studio 中的这些功能仍处于抢先体验阶段，微软准备在 2024 年晚些时候广泛推送。

IT之家注意到，微软还推出了新的 Copilot 扩展功能，从而“让每个人都可以轻松自定义 Copilot 操作并将 Copilot 扩展到他们的数据和业务线系统”。

据介绍，开发人员可以使用 Copilot Studio 或 Visual Studio 的 Teams 工具包来构建这些扩展程序；微软同时还引入了 Copilot Studio 的 Copilot 连接器，从而让开发人员可以更快、更好地开发 Copilot 扩展程序。

微软 Build 2024 开发者大会专题

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关键词：微软Copilot Build 2024

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