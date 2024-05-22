微软 Team Copilot 计划于年内推出预览版，Copilot Studio 再获新功能

IT之家 5 月 22 日消息，在今天凌晨的微软 Build 2024 开发者大会上，微软宣布推出了最新的 Team Copilot。

Team Copilot 是 Copilot for Microsoft 365 的扩展，旨在“将 Copilot 扩展到个人 AI 助理之外，可以协助团队改善协作和项目管理 ”，使用者将能够在 Teams、Loop、Planner 等应用中调用 Copilot。

据微软介绍，Team Copilot 主要有以下三方面的作用，包括：

会议主持人：通过管理议程、制作人人皆可编辑的公开会议笔记，让讨论更具成效。

团队协作者：Team Copilot 可以帮助每个人更好地利用聊天功能，发掘重要信息、跟踪行动项目并解决未解决的问题。

项目经理：Team Copilot 通过创建和分配任务、跟踪截止日期以及在需要团队成员输入时提醒他们，确保每个项目顺利运行。

微软表示，这些功能将于 2024 年晚些时候以预览版形式向拥有 Microsoft Copilot for Microsoft 365 许可证的客户推出。

此外，微软还为 Copilot Studio 引入了新的代理功能，旨在帮助开发人员打造一款能够主动响应数据和事件的 Copilot，并可针对特定任务和功能进行定制：

自动化长期运行的业务流程。

基于操作和用户输入进行推理。

利用记忆引入上下文。

基于用户反馈进行学习。

记录异常请求并寻求帮助。

当然，Copilot Studio 中的这些功能仍处于抢先体验阶段，微软准备在 2024 年晚些时候广泛推送。

IT之家注意到，微软还推出了新的 Copilot 扩展功能，从而“让每个人都可以轻松自定义 Copilot 操作并将 Copilot 扩展到他们的数据和业务线系统”。

据介绍，开发人员可以使用 Copilot Studio 或 Visual Studio 的 Teams 工具包来构建这些扩展程序；微软同时还引入了 Copilot Studio 的 Copilot 连接器，从而让开发人员可以更快、更好地开发 Copilot 扩展程序。

微软 Build 2024 开发者大会专题

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