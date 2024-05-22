Mozilla 修复 25 岁高龄 Bug，比 Firefox 火狐浏览器历史更久远

IT之家 5 月 22 日消息，有开发者发现，Mozilla 前几天修复了一个他关注很长时间的 Bug，长到可以追溯到 25 年前，然而那时候都还没有火狐浏览器（首个版本发布于 2004 年 11 月 9 日）。

很显然，这个 Bug 是针对当年 Netscape Navigator 发起的（网景通信于 1999 年被 AOL 收购的前一年建立了 Mozilla 社群，而 Firefox 也被认为是 Netscape Navigator 的精神续作）。

实际上，Netscape 的浏览器曾一度占据市场主导地位，但之后在第一次浏览器大战当中输给了 Internet Explorer，其市场占有率从 1990 年代中期的 90% 跌落至 2006 年底的不到 1%。

IT之家查询发现，同时还有多个 25 年前的 Firefox Bug 也已经得到了修复，例如下面这个有关用“隐藏首选项”实行透明 / 半透明的 Bug。

Firefox 浏览器于 2004 年 11 月发布，但它来自于 Mozilla 社群成员于 2002 年创立的项目，当时还叫“Phoenix”。

对于其前身，Netscape 浏览器实际上一直开发到 2007 年 12 月，直到 AOL 宣布在 2008 年初停止支持。

对于 Netscape 这家公司，最有名的莫过于其员工布兰登・艾克创造出了 JavaScript，另一位工程师卢・蒙特利泽发明了 Cookie。此外，该公司还开发了用于保护在线通信安全的 SSL 协议。

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