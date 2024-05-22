智界 S7 汽车“答网友问”第一期：光线不佳也能正常使用高阶智能驾驶

IT之家 5 月 22 日消息，智界汽车今日发布智界 S7 汽车“答网友问”第一期，本次共汇总了 10 个问题，主要围绕高阶智能驾驶展开。

IT之家汇总如下：

01・智界 S7 搭载的华为高阶智能驾驶都包含什么功能？

包含高速智驾领航辅助（高速 NCA）、城区智驾领航辅助 （城区 NCA）、车道巡航辅助（LCC）、车道巡航辅助增强 （LCC Plus）、全向防碰撞系统（CAS）、智能泊车辅助 （APA）、遥控泊车辅助（RPA）、代客泊车辅助（AVP）、泊车代驾 Beta（VPD）、哨兵模式等功能。

其中城区智驾领航辅助（城区 NCA）不依赖高精地图，已经覆盖中国 4 万多个城市城镇乡镇，能覆盖全国的城市主干道、全量的支路甚至一些毛细路，全国道路覆盖率超过 99%，真正实现了“全国都能开、有路就能开”。

02・智界 S7 目前已上线哪些智驾功能？

目前已上线的智驾功能：高速智驾领航辅助（高速 NCA）、 城区智驾领航辅助（城区 NCA）、车道巡航辅助（LCC）、 车道巡航辅助增强（LCC Plus）、全向防碰撞系统（CAS）、智能泊车辅助（APA）、代客泊车辅助（AVP）、哨兵模式等功能。

泊车代驾 Beta（VPD）即将开始全球首发商用，遥控泊车辅助（RPA）即将上线。

03・智界 S7 的车道巡航辅助增强（LCC Plus）比车道巡航辅助（LCC）多了什么功能？

LCC 功能可以持续将车辆居中在当前车道内，保持适当跟车距离，堵车不闹心，加塞也能轻松处理，并能够通过拨动转向灯拨杆激活变道；

新升级的 LCC Plus 功能直行通过路口时能支持自动红绿灯启停控车，路口遇红灯能自动减速刹停，等绿灯后自动起步通过路口。

04・智界 S7 搭载的华为高阶智驾能“看”到什么？

智界 S7 Max / Max+/Max RS / Ultra 搭载了 1 个 192 线激光雷达、11 个高清摄像头、3 个毫米波雷达和 12 个超声波雷达等多种传感器，华为特有的多传感器融合 GOD 感知算法，以及快速处理感知数据的高算力芯片，具有更可靠的感知能力，除可以精准识别车辆、行人、两轮车等常见的“白名单”障碍物之外，面对异形障碍物同样具备超强感知能力，比如夜晚山路上突然出现的落石，或其它车辆遗留在路面的包裹等，实现紧急刹停或避险，时刻保护驾驶员的安全。

05・夜晚或者光线不佳的情况下，智界 S7 搭载的华为智驾可以正常使用吗？

智界 S7 Max / Max+/Max RS / Ultra 采用“激光雷达 + 视觉 + 毫米波雷达”等多传感器融合 GOD 感知算法，处理夜晚暗光 、炫光、逆光等复杂道路环境的能力更强，因此即使在夜晚或者光线不佳也能正常安全使用华为高阶智能驾驶。

06・智界 S7 搭载的华为 192 线激光雷达有多强？

华为 192 线激光雷达是业界车规级量产最高线数激光雷达，最远探测距离 250m，较业界平均水平提升 20%。雷达扫描频率 20Hz，高于行业 10Hz 的平均水平。该激光雷达能够侦测更小目标、更大范围，侦测速度也更快，在性能、质量和稳定性方面都处于行业领先水平，可轻松应对鬼探头、夜晚暗光、炫光和逆光等复杂场景，满足高阶智能驾驶需求。

07・智界 S7 搭载的华为智驾为什么能越开越好开？

HUAWEI ADS 的云端算力达到 3.3E FLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），大于行业第二名与第三名的总和； 每天学习 1200 万 + 公里，智驾总里程已超过 2 亿公里，每 5 天迭代一次模型，让车越开越“聪明”，为车友们带来越开越好开、越开越放心的智驾体验。

08・智界 S7 搭载的华为智驾平均多久需要人工接管一次？

2024 年 2 月，HUAWEI ADS 的 MPI 平均接管里程已到达 270km+，相当于深圳宝安国际机场到广州白云国际机场的往返公里数。

09・为什么智界 S7 有时会自动开双闪？

在开启 NCA、LCC 等智驾功能且时速 > 60km/h，遇到前车急刹而减速时，系统会主动打开双闪，以及时警示后车减少追尾风险。

10・什么速度能触发智界 S7 的 AEB（自动紧急制动）？

前向 AEB 生效范围 4km/h-150km/h，静止车辆最高刹停时速 120km/h，更早更快识别危险，主动刹停。

侧向主动避险生效范围 40km/h-130km/h，能够主动识别水马、成排锥桶、路沿、静止行人、动态行人、静止车辆、动态车辆，避免发生危险。

后向主动生效范围 1km/h-60km/h，主动识别横穿行人、 运动两轮车和横穿车辆，大大降低事故发生概率，让主动安全更进一步。

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