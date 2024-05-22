计算机先驱戈登・贝尔去世，享年 89 岁

IT之家 5 月 22 日消息，据贝尔实验室资深人士 John Mashey 透露，计算机先驱戈登・贝尔（Gordon Bell）于当地时间 5 月 17 日（上周五）因吸入性肺炎去世，享年 89 岁。

戈登・贝尔是数字设备公司（DEC）的早期员工，在多个有影响力的小型计算机系统的开发中发挥了关键作用，也是第一个大型计算机博物馆的联合创始人。

贝尔是计算史上的关键人物，他于 1979 年创立了波士顿计算机博物馆，后来与他的妻子格温・贝尔（Gwen Bell）一起成为山景城计算机历史博物馆的核心成员。他还是 ACM 戈登・贝尔奖的提供者，该奖的设立是为了促进并行处理的创新，是国际高性能计算应用领域的最高奖。

维基百科显示，戈登・贝尔于 1934 年出生于美国密苏里州柯克斯维尔，获得了麻省理工学院的电气工程学位，在 1960 年被 DEC 创始人 Ken Olsen 和 Harlan Anderson 聘用，作为 DEC 的第二位计算机工程师，贝尔负责了 PDP-1 系统的各种组件，包括浮点子程序、磁带控制器等。

贝尔在 DEC 期间还发明了第一个用于串行通信的 UART（通用异步接收器-发送器）。他继续设计了几个有影响力的 DEC 系统，包括 PDP-4 和 PDP-6。在 20 世纪 70 年代，他作为工程经理在监督上述 VAX 小型机产品线中发挥了关键作用。

1983 年从 DEC 退休后，贝尔仍然以企业家、政策顾问和研究员的身份活跃。他是 Encore Computer 的联合创始人，并帮助建立了 NSF 的计算和信息科学与工程理事会。

1995 年，贝尔加入微软研究院。他还是美国国家工程院院士、美国国家科学院院士和美国艺术与科学院院士。他获得了 1991 年布什奖章和 1992 年 IEEE 约翰・冯・诺依曼奖章。

IT之家注意到，贝尔去世的消息在社交媒体上传播开来后，微软前首席技术官 Ray Ozzie 写道：“我无法充分描述我对戈登的喜爱以及对他为行业所做贡献的尊重。...... 在微软工作期间，我和戈登见面的次数不计其数，他充当着我的倾听者，帮助我克服所面临的挑战。戈登，我们都会想念你。感谢你为我们每个人、为所有人所做的一切。你是我的英雄之一。”

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